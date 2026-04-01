Video: prima del Ghana... Una nazionale araba ha avviato trattative con Renard per affidargli la guida della squadra ai Mondiali

Un media saudita ha lanciato una notizia bomba, affermando che una nazionale araba avrebbe avviato trattative con il francese Hervé Renard, allenatore della nazionale saudita, per affidargli la guida della squadra ai Mondiali del 2026, prima ancora della nazionale ghanese.

Il quotidiano francese "L'Équipe" aveva confermato che la Federcalcio ghanese desiderava ingaggiare Renard per guidare la nazionale maggiore durante i Mondiali del 2026, dopo l'esonero dell'allenatore Otto Addo nel mese di marzo.

Il giornalista saudita Mohammed Al-Khamis ha rivelato, durante il programma "Fi 90" su "Al-Qanawat Al-Riyadiya Al-Saudiya", che anche la nazionale algerina ha negoziato con Renard per affidargli la guida della squadra, dopo la fine della Coppa d'Arabia 2025 in Qatar, alla fine dello scorso anno.

Ha spiegato: "Ho saputo che, dalla fine della Coppa d'Arabia, più di una nazionale sta negoziando con Renard e ha aperto dei canali di comunicazione con lui, come la nazionale algerina, e ora c'è anche la nazionale ghanese".

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Ha aggiunto: "Renard ha dichiarato che, qualora dovesse arrivare un'offerta per allenare la nazionale del Ghana, sarebbe pronto a intraprendere questa esperienza senza alcuna condizione economica, per amore dell'esperienza che ha già vissuto con loro".

L'allenatore francese ha iniziato il suo percorso nel continente africano nel 2007, quando è stato nominato vice allenatore del francese Claude Le Roy nella nazionale del Ghana, prima di vivere diverse esperienze nel continente africano, in particolare con la nazionale dello Zambia, con la quale ha vinto la Coppa delle Nazioni nel 2012.