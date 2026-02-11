VIDEO: La leggenda inglese David Seaman parla del suo rifiuto al Manchester United, delle speranze di titolo dell'Arsenal e di altro ancora nell'ultima puntata del podcast Beast Mode On.

Nell'ultimo episodio del podcast Beast Mode On, l'ex portiere dell'Arsenal e della nazionale inglese David Seaman si unisce ad Adebayo Akinfenwa per parlare della sua carriera e del suo percorso, dal licenziamento dal Leeds United alla partecipazione ai Mondiali. Il due volte vincitore della Premier League esprime anche la sua opinione sulla rosa attuale dei Gunners, i suoi pensieri sinceri su Jordan Pickford, QUEL gol di Ronaldinho e molto altro ancora.

