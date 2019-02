VIDEO: Innovation Champions - Il City supera l'Arsenal come squadra più brillante della Premier League

La squadra di Pep Guardiola ora domina nello stile che una volta apparteneva ai Gunners, come evidenziato da una nuova analisi presentata da Nissan.

Manchester City contro Arsenal: pochi incontri in Premier League hanno visto un'inversione di dinamica stilistica simile a questa nell'ultimo decennio.

Dagli "Invincibili" fino ai picchi del 'Wenger-ball' dei tardi anni 2000, l'Arsenal dominava la questione dello stile, dell'intrattenimento e della bellezza calcistica nella massima serie inglese. In quello stesso periodo, il City stava ancora cercando un'identità definita in campo.

Andiamo avanti di 10 anni, tuttavia, e queste due squadre si sono davvero scambiati i posti.

Gli uomini di Pep Guardiola sono ora gli 'stilisti' del campionato, si fanno strada attraverso le difese con una squadra piena di calciatori tecnici e creatori di gioco.

La squadra da record della scorsa stagione del City ha stabilito numeri astronomici per passaggi riusciti a partita, distruggendo il primato degli "Invincibili" dell'Arsenal.

Giocatori creativi come Kevin De Bruyne e Leroy Sane hanno anche superato leggende dell'Arsenal in percentuale di assist, una categoria che era stata dominata da gente come Cesc Fabregas, Dennis Bergkamp e Mesut Ozil.

Lo scontro di domenica all'Etihad Stadium sarà l'ultima dimostrazione di come la dinamica di questa sfida si sia invertita?

Guarda il video qui sopra per le statistiche complete!

Per tutta la stagione 2018-19, la serie 'Innovation Champions' evidenzierà il Movimento Intelligente dei migliori team europei. Segui la serie su Facebook al Nissan Football Lab.