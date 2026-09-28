VIDEO - Il clamoroso goal su punizione di Messi: una magia che non basta all'Inter Miami ad evitare la sconfitta contro il Columbus Crew

Il Columbus Crew ha battuto 2-1 l’Inter Miami, detentore della Leagues Cup, con un gol di Jamal Thiare all’8° di recupero. Lionel Messi ha comunque incantato con una grande prestazione e un goal da cineteca.

Messi ha mostrato la sua classe con un calcio di punizione clamoroso: al 33’ ha realizzato l’unica rete dei suoi con un sinistro da posizione angolata, che si è insaccato all’incrocio opposto, sorprendendo la difesa del Columbus che si aspettava un cross.

Con questa rete ha raggiunto quota 12 goal su punizione diretta con la maglia dell’Inter Miami in tutte le competizioni, sei dei quali segnati in questa stagione. È stato anche il suo 21° goal nel campionato americano, che gli ha permesso di allungare a +3 il vantaggio nella classifica della Scarpa d’Oro sul giocatore del Dallas Petar Musa.

Nella ripresa ha provato a raddoppiare: un suo tiro dalla distanza è stato respinto da Patrick Schulte, un altro è finito fuori.

L’Inter Miami era passata in svantaggio quando il suo ex attaccante Josef Martínez aveva trasformato un rigore nel primo tempo, concesso per fallo di Yannick Bright. Messi ha poi pareggiato.

L’espulsione di Santiago Morales ha complicato i piani di Miami. Nel finale il Columbus ha sfruttato la superiorità numerica: Thiare ha raccolto il rimbalzo sul portiere Rocco Rios Novo e ha insaccato, regalando una preziosa vittoria.

La fortuna ha voltato le spalle al Columbus: palo e traversa hanno negato il gol ad Anass Zaroury per tre volte, prima che Thiare decidesse la partita nel finale, garantendo tre punti vitali per la qualificazione.

Il risultato lascia l’Inter Miami al terzo posto nella Eastern Conference, a pari punti con il New England Revolution secondo e a 14 lunghezze dalla capolista Nashville SC. Il Columbus Crew sale al 12° posto e mantiene vive le speranze playoff.

Prima di tornare in Argentina per l’ultima gara con la nazionale, il 6 ottobre contro il Benin, Messi ha così salutato i tifosi statunitensi.