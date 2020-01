Video hot sul web, il Malaga licenzia Victor: "Motivi disciplinari"

Negli scorsi giorni Victor Sanchez, allenatore del Malaga, aveva pubblicato sui propri social media un post in cui ammetteva di essere stato vittima di estorsione, e che sul web girava un suo video hot.

Il club ha reagito immediatamente alla questione sospendendo il tecnico da subito. Poi, dopo alcuni gironi, è arrivato anche il licenziamento, comunicato ufficialmente con una nota sul sito.

"Il Malaga ha deciso di risolvere il contratto che lo legava a Victor Sanchez del Amo. Il club ha fatto del suo meglio per essere in grado di risolvere la situazione in modo amichevole attraverso intense trattative, ma nonostante gli sforzi non è stato possibile. Di conseguenza il club ha deciso di licenziare Victor Sanchez per motivi disciplinari. Il Malaga ha preso questa decisione considerando i gravi danni causati. all’istituzione dai recenti eventi extra-sportivi".