Vidal tratta con il Barcellona per svincolarsi: primi contatti con l'Inter

L'Inter accelera su Arturo Vidal, che ha iniziato la trattativa con il Barcellona per svincolarsi dal club blaugrana.

Una vera e propria rivoluzione è in atto in casa e tanti grandi protagonisti potrebbero cambiare maglia. Tra questi c'è Arturo Vidal, che potrebbe a breve tornare a giocare in : sul cileno c'è infatti la forte attenzione dell', che ha già contattato il giocatore.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', Vidal ha iniziato la trattativa con il Barcellona per svincolarsi dal contratto che lo lega al club catalano fino al 2021. Il giocatore è infatti fuori dal progetto del nuovo allenatore Koeman e potrebbe approdare all'Inter a parametro zero.

I nerazzurri hanno già contattato l'ex centrocampista della nel tentativo di raggiungere l'accordo economico sul nuovo ingaggio: un primo importante passo verso quello che sarebbe una nuova avventura alla corte di mister Conte.