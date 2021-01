Vidal e l'Inter, una scintilla che non scocca: un'altra prova negativa per il cileno

Anche contro il Crotone Arturo Vidal ha deluso: responsabile di entrambi i goal subiti, è stato sostituito nell'intervallo.

Finale di primo tempo: Samir Handanovic prova a far ripartire rapidamente l'azione dell' e, con un lungo rinvio dei suoi, pesca Vidal sulla corsia destra. Il cileno ha parecchi metri di vantaggio sul polacco Reca che però, in pochi secondi, lo supera agevolmente mentre Vidal arranca vistosamente. Pochi minuti dopo, Conte - che già lo aveva duramente redarguito in precedenza - decide di lasciarlo negli spogliatoi.

San Siro è ancora vuoto ma oggi, ne siamo certi, avrebbe fischiato il centrocampista sudamericano, il cui apporto alla causa nerazzurra finora è stato davvero irrilevante. Fischi che, per il momento, si sono tramutati in commenti di disappunto sui social.

Arrivato a Milano dopo una lunga rincorsa da parte di Antonio Conte, che lo avrebbe già voluto all'Inter lo scorso anno, Vidal è stato fin qui la controfigura del giocatore ammirato alla , ma anche con le maglie di e .

Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Altre squadre

Qualche minuto nel finale della prima gara stagionale vinta contro la , poi il debutto da titolare a e la conferma per i big-match contro e . Quattro gare giocate senza lasciare il segno.

Il primo campanello d'allarme scatta però il 22 ottobre, quando per la prima giornata della fase a gironi di Champions l'Inter ospita il Monchengladbach. Vidal prima 'regala' un rigore ai tedeschi commettendo un fallo inutile su Thuram, poi si perde Hofmann che gli sfugge alle spalle e va a siglare il goal del temporaneo vantaggio degli ospiti.

Vidal non perde la fiducia di Conte, ma continua ad inanellare prestazioni abbastanza anonime, rimediando anche un imperdonabile cartellino rosso in occasione della sfida persa a San Siro contro il . Espulso per doppia ammonizione al minuto 33. Entrambi i gialli per proteste. Inspiegabile.

La sua Champions di fatto finisce lì: il cileno salta per squalifica la sfida in contro il Monchegladbach (vinta dall'Inter per 3-2) ed anche quella interna contro lo , stavolta per un problema muscolare.

Anche in campionato Conte inizia a sacrificarlo: nel mese di dicembre poi gioca da titolare soltanto contro il , prima del ritorno in campo dall'inizio proprio contro il . Un'altra gara da dimenticare, cominciata con la dormita sul goal di Zanellato e proseguita con l'ingenuo fallo da rigore su Reca. Lo stesso Reca che poi, doppiandolo in velocità, ne ha messo ulteriormente in evidenza le difficoltà.

E dire che il 3-5-2 'contiano' dovrebbe esaltarne al massimo le caratteristiche, specialmente quando l'altra mezzala in campo è Nicolò Barella, uno che di chilometri ne macina parecchi, correndo quasi per due. Un ulteriore indizio a sostegno della tesi secondo la quale Vidal, 33 anni compiuti a maggio, stia pagando un fisiologico calo atletico, andando così a perdere una delle prerogative del suo strapotere negli anni d'oro.

Adesso toccherà a Conte provare a recuperare il giocatore insieme al quale si è tolto tante soddisfazioni ai tempi della Juventus: Vidal, dal canto suo, dovrà assolutamente cambiare marcia per provare a riconquistare i tifosi nerazzurri.