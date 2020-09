VIdal domenica in Italia: firmerà un biennale con opzione per il terzo con l'Inter

Vidal in Italia domenica, lunedì visite e firma con l'Inter su un biennale con opzione. L'addio di Godin sblocca l'acquisto del cileno.

Lunedì sarà finalmente il giorno di Arturo Vidal. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il cileno sosterrà le visite mediche e diventerà finalmente un nuovo giocatore dell’, al termine di lunghi mesi di inseguimento, fino all’affondo decisivo.

Vidal, che già qualche giorno fa era pronto per volare in - frenato poi dai contratti non ancora pronti - firmerà con l’Inter un accordo biennale, con opzione per il terzo. I nerazzurri, secondo ‘Tuttosport’, pagheranno un indennizzo inferiore a un milione di euro al club blaugrana.

Il viaggio a Milano di Vidal dovrebbe essere domenica, se non addirittura già stasera. Lunedì dovrebbe invece essere il giorno di visite e firma. In nerazzurro guadagnerà 6 milioni netti all’anno.

Antonio Conte è pronto ad abbracciare nuovamente il suo centrocampista, che ha già allenato alla dal 2011 al 2014. A sbloccare la trattativa definitivamente l’addio di Diego Godin, che ha trovato l’accordo col club per risolvere il contratto: firmerà con il .