Vidal chiama l'Inter e Conte: "Voglio fiducia, come quella che sa darmi lui"

Il centrocampista del Barcellona si è detto felice in blaugrana, ma pronto a valutare la situazione riguardante il suo futuro.

Uno dei tormentoni di calciomercato più importanti degli ultimi mesi, continui. Andrà avanti fino ad ottobre, quando si chiuderà la nuova finestra di trattative, la prima post coronavirus. Arturo Vidal all'? Se ne parla sempre, ancor più dopo le dichiarazioni del centrocampista cileno.

Vidal non ha mai nascosto il suo feeling con Antonio Conte, tecnico dell'Inter conosciuto alla , quando probabilmente ha messo in mostra le sue migliori prestazioni della carriera. Centrocampista totale in bianconero, intoccabile, e desiderio dei nerazzurri per il futuro.

Intervistato da El Periodico, Vidal ha lanciato l'idea con una fragorosa risata:

"Con lui c'è un grande rapporto . Mi conosce benissimo, sa che sono un vincente e che di me può sempre fidarsi. Mi capisci? Questo è quello che voglio qui, che la gente si fidi in questi due mesi".

Un segnale al , ma anche all'Inter, visto e considerando che davanti alla possibilità d'acquisto la società meneghina non si tirerà indietro:

"A Barcellona sono felice, ho grande sintonia nello spogliatoio. Al termine della stagione mancano due mesi e poi capiremo di più..." L'articolo prosegue qui sotto "Nonostante qui i giornali continuino a dire che io non ho il dna del Barcellona, la gente mi fa sentire molto amato. Ai tifosi blaugrana piace il mio stile".

Sei goal in ventidue presenze stagioni per Vidal, legato al Barcellona con un contratto fino al 2021. Nelle prossime settimane proverà a vincere e Champions, così da poter magari iniziare una nuova avventura post primo successo europeo. Si vedrà, ma in futuro occhio all'Inter.