Vidal all'Inter? Marotta spiega: "E' un obiettivo, ma le cose importanti si concludono alla fine"

Il dirigente nerazzurro predica calma, evidenziando come l'Inter sia a lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Conte.

Tante voci, tantissime. E' il calciomercato, come suo solito. Tifosi affamati di grandi nomi, così da vedere la propria squadra rinforzarsi per puntare ad ogni trofeo disponibile su piazza. Chiedere all', che dopo mesi di emergenza, punta giocatori come

Sarà un lungo tormentone, iniziato già la scorsa estate. L'Inter vuole Vidal, il non sembra intenzionato a cederlo facilmente. Braccio di ferro tra le parti che continuerà ancora per le prossime due settimane e al massimo andrà in porto solamente al termine di gennaio.

A margine della presentazione del nuovo album Panini, Marotta è stato chiaro a tal riguardo:

"È uno degli obiettivi , ma a gennaio le cose più importanti a gennaio si concludono alla fine. Per migliorare la nostra rosa servirà centrare obiettivi importanti, sarà difficile".

Negli ultimi giorni si sono fatti i nomi di Acuna, di Eriksen, di Young, ma il giocatore che interessa maggiormente ai fans è proprio Vidal, per il quale sarà decisiva la prossima settimana. L'Inter ha aumentato l'offerta, ma il Barcellona è ancora fermo sulle sue posizioni.

Marotta ha comunque evidenziato di essere pronto su diversi fronti:

"Siamo operativi, lavoriamo costantemente. A livello generale, quello che non succede mattina, succederà stasera. È giusto fare qualcosa perché per l'Inter questo è un momento importante".

Non resta che aspettare.