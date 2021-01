Vicenza-Venezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Vicenza sfida il Venezia nel derby veneto della 20ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VICENZA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Vicenza di Domenico Di Carlo ospita il Venezia di Paolo Zanetti nel derby veneto, anticipo della 20ª giornata di Serie B. I biancorossi sono dodicesimi in classifica con 21 punti, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, i lagunari occupano il 9° posto a quota 28, con un cammino di 7 successi, 7 pareggi e 5 k.o., e si trovano ai margini della zona playoff.

Sono 21 i derby veneti precedentemente giocati nel campionato di Serie B. Il bilancio sorride al Vicenza, vittorioso in 12 occasioni, a fronte di 5 affermazioni degli arancioneroverdi e 4 pareggi.

I biancorossi hanno collezionato una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, i lagunari, invece, sono reduci da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle precedenti 4 partite giocate.

Riccardo Meggiorini è il miglior marcatore del Vicenza con 6 goal all'attivo, mentre Francesco Forte con 10 reti segnate è in vetta alla classifica marcatori del campionato di Serie B assieme a Diaw, Mancuso e Coda. In questa pagina tutte le informazioni su Vicenza-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VICENZA-VENEZIA

Vicenza-Venezia si disputerà la sera di venerdì 29 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Vicenza. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 21.00. Sarà il 22° derby veneto fra le due squadre nel campionato di Serie B.

Il derby veneto Vicenza-Venezia sarà trasmesso in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti abbonati anche a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

L'anticipo della 20ª giornata di Serie B sarà trasmesso inoltre in diretta tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre)

La partita Vicenza-Venezia, attraverso DAZN, potrà essere seguita in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito della piattaforma.

La gara sarà inoltre visibile in streaming gratuitamente, con le stesse modalità, sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play.

Di Carlo manderà in campo i biancorossi con il 4-3-1-2. Mancheranno per infortunio i soli Da Riva, Ierardi e Nalini. Davanti al portiere Grandi, Bruscagin e Barlocco saranno i due esterni bassi, con Pasini e Cappelletti coppia centrale. A centrocampo Pontisso agirà da playmaker, con Agazzi (in vantaggio su Vandeputte) e Cinelli mezzali. Davanti spazio a Giacomelli alle spalle del tandem d'attacco composto da Meggiorini e Marotta, favoriti rispettivamente su Gori e Jallow per partire dal 1' minuto.

Paolo Zanetti dovrebbe opporre al Vicenza un modulo tattico speculare, con Aramu dietro le due punte Forte e Sebastiano Esposito, arrivato dall' nella finestra di calciomercato invernale, dopo aver disputato la prima parte di stagione con la . In cabina di regina ci sarà Taugourdeau, mentre Crnigoj e Maleh si disimpegneranno da mezzali. In porta giocherà Lezzerini, in difesa Modolo e Ceccaroni comporranno la coppia centrale e Mazzocchi e Molinaro saranno i due terzini.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Barlocco; Agazzi, Pontisso, Cinelli; Giacomelli; Meggiorini, Marotta.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugouderdau, Maleh; Aramu; Forte, Se. Esposito.