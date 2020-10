Vicenza-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Vicenza sfida in casa la Salernitana nel 4ª turno infrasettimanale di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VICENZA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Vicenza-Salernitana

Vicenza- Data: 20 ottobre 2020

20 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Vicenza di Domenico Di Carlo sfida in casa la Salernitana di Fabrizio Castori nella 4ª giornata infrasettimanale del campionato di Serie B. I veneti sono al momento in fondo alla classifica assieme a e , con un solo punto raccolto dopo 3 giornate, mentre i campani si trovano in vetta alla graduatoria assieme a ed con 7 punti, frutto di 2 vittorie e un pareggio.

Le due formazioni si sono affrontate 34 volte nel campionato di Serie B, con un bilancio nettamente favorevole ai biancorossi di 16 vittorie, 9 pareggi e 9 affermazioni dei granata.

L'ultimo confronto nel torneo cadetto, disputatosi il 10 febbraio 2017 al Menti, aveva visto tuttavia la vittoria ospite per 1-0 grazie ad una rete di Busellato.

Il difensore centrale Daniele Cappelletti è l'autore dell'unico goal segnato finora dal Vicenza, Gennaro Tutino è invece l'attuale capocannoniere del torneo, a pari merito con Diaw del Pordenone, con un bottino di 3 goal realizzati nelle prime 3 partite.In questa pagina tutte le informazioni su Vicenza-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VICENZA-SALERNITANA

Vicenza-Salernitana si giocherà la sera di martedì 20 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Vicenza, con fischio d'inizio previsto alle ore 21.00. Sarà il 35° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere in diretta la sfida Vicenza-Salernitana. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati Sky potranno seguire la partita anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Edoardo Testoni.

Tifosi e appassionati, attraverso DAZN, potranno seguire la sfida Vicenza-Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook. In quest'ultimo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una volta terminata la partita, inoltre, gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione dei clienti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con Goal potrete seguire Vicenza-Salernitana anche in diretta testuale. Sul portale troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal e tutti gli eventi salienti del match.

Di Carlo potrebbe concedere una chance in attacco a Jallow accanto ad uno fra Meggiorini o Guerra. A centrocampo Pontisso e Luca Rigoni saranno i due interni, mentre Vandeputte e Dalmonte spingeranno sulle due fasce. Dietro coppia centrale difensiva composta da Cappelletti e Padella, con Bruscagin e Beruatto terzini. Fra i pali ci sarà Grandi.

Modulo speculare per Castori, che in avanti si affiderà al tandem Djuric-Tutino. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Cicerelli a destra e Lombardi a sinistra, con Di Tacchio in regia e Capezzi da interno al suo fianco. La difesa, davanti al portiere Belec, vedrà Aya e Gyomber comporre la cerniera centrale, con Casasola e Walter López esterni bassi.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Cappelletti, Padella, Beruatto; Vandeputte, Pontisso, L. Rigoni, Dalmonte; Jallow, Meggiorini.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, W. López; Cicerelli, Di Tacchio, Capezzi, Lombardi; Djuric, Tutino.