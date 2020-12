Vicenza-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Vicenza sfida la Reggina al Menti nella 14ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VICENZA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Vicenza-Reggina

Vicenza-Reggina Data: 22 dicembre 2020

22 dicembre 2020 Orario: 19.00

19.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Vicenza di Domenico Di Carlo ospita la Reggina, passata sotto la guida di Marco Baroni dopo l'esonero di Domenico Toscano, nella 14ª giornata di Serie B.

I veneti sono tredicesimi in classifica con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, e devono recuperare una partita, mentre i calabresi navigano nella zona bassa della graduatoria al terzultimo posto a quota 10, con un cammino di 2 successi, 4 pareggi e 6 k.o.

Un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta per i biancorossi nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, gli amaranto attraversano invece un momento piuttosto negativo, con un successo e 3 sconfitte di fila nelle precedenti 4 giornate di campionato.

Riccardo Meggiorini è il bomber del Vicenza con 6 goal all'attivo, Daniele Liotti, che salterà per squalifica la gara del Menti, è il giocatore più profilico della Reggina con 3 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Vicenza-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VICENZA-REGGINA

Vicenza-Reggina si disputerà la sera di martedì 22 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Vicenza. Il fischio d'inizio della gara, che sarà l'11ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.00.

La sfida Vicenza-Reggina sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti con un abbonamento Sky potranno inoltre vedere la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Vicenza-Reggina in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e su pc e notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto. Nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Di Carlo si affiderà al consueto 4-4-2. Il tandem d'attacco vedrà Meggiorini in coppia con Jallow, favoriti rispettivamente su Gori e Samuele Longo. A centrocampo in mezzo Da Riva affiancherà capitan Luca Rigoni, mentre Guerra e Dalmonte presidieranno le due fasce. Nella difesa a quattro Bruscagin e Barlocco saranno i due terzini, con Cappelletti e Padella a comporre la coppia centrale. Fra i pali giocherà Grandi.

Anche il nuovo tecnico amaranto, Baroni, dovrebbe schierare la squadra con un 4-4-2. Out Liotti, squalificato dopo il rosso rimediato nella sconfitta contro il , al suo posto sulla fascia sinistra potrebbe agire Situm, con Rolando a destra e in mezzo De Rose e Crisetig favoriti su Nicolò Bianchi e Folorunsho. Davanti, k.o. per infortunio Desis e Menez, toccherà nuovamente a Rivas e Lafferty sostenere il peso dell'attacco calabrese. In difesa, davanti al portiere Plizzari, Del Prato e Di Chiara si candidano per giocare da terzini, con Loiacono e Stavropoulos coppia centrale.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Cappelletti, Padella, Barlocco; Guerra, Da Riva, L. Rigoni, Dalmonte; Meggiorini, Jallow.

REGGINA (4-4-2): Plizzari; Del Prato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Rolando, De Rose, Crisetig, Situm; Rivas, Lafferty.