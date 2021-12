Perugia-Vicenza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PERUGIA-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Perugia-Vicenza

• Data: giovedì 3 dicembre 2021

• Orario: 20:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Al Renato Curi va in scena l'anticipo del venerdì della sedicesima giornata di Serie B. Il Perugia ospita il Vicenza in cerca di una vittoria che la avvicini ulteriormente alla zona playoff. I veneti invece sono in lotta per evitare le zone calde in ambito retrocessione e sono pronti a dare battaglia.

La squadra di Alvini sogna il ritorno in Serie A dopo tantissimi anni e trascinata dai goal di Matos e De Luca punta al raggiungimento dell'obiettivo.

Segui Perugia-Vicenza su DAZN. Attiva oraLa squadra di

Sono 27 i confronti tra Perugia e Vicenza nella loro storia. L'ultimo precedente risale al 1 aprile 2017, quando gli umbri sconfissero per 1-0 i biancorossi.

Il bilancio complessivo sorride però al Vicenza, uscito vincitore in ben 10 occasioni rispetto alle 8 vittore del Grifone e ai 9 pareggi.

ORARIO PERUGIA-VICENZA

La partita tra Perugia e Vicenza si giocherà venerdì 3 dicembre allo stadio Renato Curi di Perugia. Fischio d'inizio fissato per le 20:30.

DOVE VEDERE PERUGIA-VICENZA IN TV

Sono tante le scelte a disposizione di appassionati e tifosi per assistere in tv a Perugia-Vicenza. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora con un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Tommaso Turci.

Su Sky, Perugia-Vicenza sarà trasmessa su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e il numero 251 del satellite). La gara inoltre sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

PERUGIA-VICENZA IN DIRETTA STREAMING

Mediante DAZN, Sky Go ed Helbiz Live la sfida Perugia-Vicenza è visibile in diretta streaming anche sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Altra alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand offerto da Sky, che mette a disposizione anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL è possibile seguire la sfida tra Perugia e Vicenza in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, e sarete informati minuto per minuto sui goal, gli eventi e le azioni più importanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PERUGIA-VICENZA

Il Perugia si affida al 3-5-2. Chicizola tra i pali, davanti a lui Sgarbi, il rientrante Curado e Dell'Orco. Centrocampo a 5 con Falzerano (pure lui al rientro dalla squalifica), Segre, Ghion, Santoro e Lisi dietro ai due attaccanti Matos e De Luca.

Di Carlo punta come sempre sul 4-2-3-1 con Grandi in porta alle spalle di Bruscagin, Brosco, Padella e Calderoni. In mezzo al campo il duo Ranocchia-Zonta, dietro la trequarti composta da Di Pardo, Proia e Dalmonte. Diaw unico riferimento offensivo.

L'articolo prosegue qui sotto

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Falzerano, Segre, Ghion, Santoro, Lisi; Matos, De Luca. All. Alvini.

VICENZA (4-2-3-1): Grandi, Bruscagin, Brosco, Padella, Calderoni; Ranocchia, Zonta; Di Pardo, Proia, Dalmonte; Diaw. All. Di Carlo