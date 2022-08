Ultimo test amichevole per i rossoneri, poi il via alla stagione 2022/2023: Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VICENZA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING • Partita: Vicenza-Milan

• Data: sabato 6 agosto 2022

• Orario: 19:00

• Canale TV: Sportitalia

• Streaming: Sportitalia.it Il Milan si appresta ad affrontare l'ultimo impegno estivo in amichevole prima dell'inizio della stagione ufficiale. I rossoneri sono ospiti del Vicenza, retrocesso in Serie C al termine dell'ultimo campionato disputato perdendo il playout contro il Cosenza. Grande attesa per Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan arrivato in settimana dal Brugges per 35 milioni di euro. Da capire se Pioli gli concederà qualche minuto nel corso del test match contro i veneti. Tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. ORARIO VICENZA-MILAN La sfida tra Vicenza e Milan si giocherà sabato 6 agosto presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 19. DOVE VEDERE VICENZA-MILAN IN TV Sarà Sportitalia a trasmettere le immagini dell'incontro. Per assistere all'incontro bisognerà dunque collegarsi al canale 60 del digitale terrestre. VICENZA-MILAN IN DIRETTA STREAMING Sportitalia permette di seguire il match anche in diretta streaming: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook. IN DIRETTA SU GOAL La gara si può seguire anche su GOAL. Sul nostro sito troverete la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: dalle formazioni al racconto delle azioni salienti della partita. PROBABILI FORMAZIONI VICENZA-MILAN VICENZA MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. Scelti da Goal Anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A 2022/23

