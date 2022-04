Vicenza-Lecce dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VICENZA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Siamo alle battute conclusive per quanto concerne la regular season di Serie B, giunta alla 37esima e penultima giornata, prima dell'avvincente fase dei playoff che completerà il quadro delle promosse in massima serie.

Una grande chance in tal senso ce l'ha il Lecce, capolista con 68 punti a +2 sulla Cremonese seconda e a +4 sul Monza terzo: qualora dovesse arrivare un successo contro il Vicenza nel prossimo turno, i salentini festeggerebbero l'aritmetica promozione dopo due anni di purgatorio.

Guai però a sottovalutare i biancorossi veneti, in piena lotta per evitare la retrocessione diretta: sono 3 i punti di distacco dal quartultimo posto occupato dal Cosenza, l'ultimo utile per giocarsi il playout e avere così una chance in più di permanenza.

I pugliesi hanno messo una seria ipoteca in chiave promozione dopo il 2-0 con cui è stato piegato il Pisa nel big match del 35° turno; il Vicenza (dove è da poco stato esonerato Cristian Brocchi per fare spazio a Francesco Baldini in panchina), ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive con lo 0-2 sul campo del Como.

Lo scorso 26 gennaio si è giocato l'ultimo confronto tra le due squadre, ossia il match d'andata disputato al 'Via del Mare': 2-1 in favore dei giallorossi, con tanto di polemica tra Majer e Meggiorini, con gli insulti ricevuti dal secondo che alla fine è scoppiato in lacrime.

Qui troverete tutto ciò che serve sapere su Vicenza-Lecce: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO VICENZA-LECCE

Vicenza-Lecce si disputerà sabato 30 aprile 2022 allo stadio 'Romeo Menti' di Vicenza. Calcio d'inizio alle ore 14, in contemporanea con altre otto partite.

DOVE VEDERE VICENZA-LECCE IN TV

Sarà possibile guardare Vicenza-Lecce su DAZN grazie all'app dedicata, scaricabile su smart tv e utilizzabile tramite console di gioco Xbox e PlayStation, oltre che su Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

Su Sky sarà visibile al canale 251 del satellite.

Su smart tv si potrà installare anche l'app di Helbiz Live, per poi selezionare l'evento desiderato.

VICENZA-LECCE IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN è fruibile anche su device portatili come smartphone e tablet, mentre da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale per poi avviare la visione dell'evento.

Il servizio Sky Go, riservato esclusivamente agli abbonati Sky, è raggiungibile attraverso l'app apposita; la programmazione dell'emittente satellitare è trasmessa anche dalla piattaforma NOW.

Vicenza-Lecce visibile su dispositivi portatili anche grazie all'app di Helbiz Live, al cui sito ci si potrà collegare tramite browser del pc. Sulla pagina Facebook dell'azienda, infine, sarà possibile acquistare il singolo evento in pay per view al costo di 3,49€.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA-LECCE

VICENZA (3-4-2-1): Contini; Bruscagin, De Maio, Brosco; Maggio, Greco, Bikel, Jordan Lukaku; Ranocchia, Cavion; Diaw. All. Baldini

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Hjulmand, Blin; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni