Vicenza-Cosenza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Partita: Vicenza-Cosenza

Data: 12-05-2022

Orario: 20.30

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Vicenza e Cosenza a confronto nella gara d'andata dei playout che mettono in palio la permanenza in Serie B, negli stessi giorni in cui iniziano anche i playoff per l'approdo in Serie A.

Il Vicenza - dopo aver piegato l'Alessandria all'ultimo turno e costringendola alla clamorosa retrocessione diretta - ha strappato invece un piazzamento playout all'ultimo respiro, buono per giocarsi il tutto per tutto per la permanenza in A.

Il Cosenza, invece, ha evitato inutili pericoli piegando di misura il Cittadella. Un risultato che permette ai ragazzi di Bisoli di presentarsi alla doppia sfida con i biancorossi con il favore del miglior piazzamento in regular season.

Nel corso del campionato, le squadre si sono affrontate due volte: al 'Marulla' 2-1 in favore dei padroni di casa, mentre al 'Menti' il match di ritorno si è chiuso a reti inviolate.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Vicenza-Cosenza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VICENZA-COSENZA

Vicenza-Cosenza si giocherà giovedì 12 maggio 2022 allo Stadio 'Romeo Menti' di Vicenza. Calcio d'inizio alle ore 20.30.

DOVE VEDERE VICENZA-COSENZA IN TV

Il match del 'Menti' verrà trasmesso in diretta su DAZN, la cui app sarà scaricabile tramite smart tv di ultima generazione, oppure attraverso una console come Xbox e PlayStation. In alternativa è possibile fare ricorso anche ad un TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La sfida valevole per l'andata dei playout di Serie B si potrà seguire anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La gara sarà trasmessa in diretta anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

VICENZA-COSENZA IN DIRETTA STREAMING

DAZN, Sky Go e Helbiz Live permetteranno di seguire la diretta della partita anche in streaming collegandosi ai portali ufficiali o scaricando l'app su dispositivi mobili.

Sfida visibile anche su NOW: acquistando il ticket 'Sport', sarà possibile seguire la diretta del match.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA-COSENZA

VICENZA (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Bikel, Cavion, Lukaku; Ranocchia, Da Cruz; Diaw. All. Baldini.

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Vaisanen, Rigione, Venturi; Di Pardo, Gerbo, Florenzi, Boultam, Liotti; Larrivey, Caso. All. Bisoli.