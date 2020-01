Vicenza-Carpi dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Vicenza sfida il Carpi nel big match del 22° turno del Girone B di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Vicenza di Domenico Di Carlo, capolista del Girone B di Serie C, sfida in casa il di Giancarlo Riolfo, 3° in graduatoria, nel big match della 22ª giornata di campionato. Lanerossi in vetta alla classifica con 46 punti, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, emiliani che inseguono a quota 42 punti, con un cammino di 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Negli 8 confronti in gare ufficiali fra le due formazioni in casa dei Berici, questi ultimi sono in leggero vantaggio con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 affermazioni del Carpi. Fra queste il 2-1 della stagione 2014/15, che spezzo le velleità di promozione della squadra allora guidata da Pasquale Marino e lanciò invece i rivali verso la massima serie.

Al Menti si sfidano la prima e la quarta miglior difesa del torneo: appena 9 le reti subite dal Carpi, 16 quelle prese invece dal Vicenza. Gli emiliani, inoltre, sono la formazione del Girone B che vanta il maggior numero di giocatori espulsi a favore, ben 8, come la Virtus .

Il Vicenza è reduce da 3 vittorie consecutive e un pareggio nell'ultimo turno in casa della Fermana, identico andamento per il Carpi, che nelle ultime 4 giornate ha collezionato 3 successi di fila e un pareggio casalingo con il Südtirol. Alessandro Marotta, che salterà la gara per squalifica, è il bomber dei veneti con 7 reti, mentre Michele Vano, con 8 goal all'attivo, è il miglior realizzatore degli emiliani. In questa pagina tutte le informazioni su Vicenza-Carpi: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VICENZA-CARPI

Vicenza-Carpi si giocherà il pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Romeo Menti di Vicenza. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, è previsto per le ore 17.30. Sarà il 9° confronto in gare ufficiali in casa dei veneti fra le due formazioni.

La sfida al vertice Vicenza-Carpi sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà possibile invece seguire il match in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Pampanin.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire il big match Vicenza-Carpi in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Di Carlo dovrebbe puntare sul 4-4-2 nonostante le assenze pesanti per squalifica dell'attaccante Marotta e per infortunio dell'esterno mancino Giacomelli. Out anche Rigoni, che non ha ancora raggiunto una condizione di forma ottimale, e Barlocco. In difesa, davanti al portiere grandi, a destra tornerà Bruscagin dopo aver scontato il turno di stop inflitto dal Giudice sportivo, con Liviero a sinistra e al centro la coppia composta da Padella e Cappelletti. In mediana sarà inserito dal 1' Zarpellon sulla fascia destra, con Vandeputte spostato sulla corsia mancina e in mezzo Pontisso e Cinelli come interni. Il marocchino Arma e Guerra comporranno infine il tandem d'attacco, con Saranniti, oggetto di trattative di calciomercato, che inizierà dalla panchina.

Riolfo potrebbe schierare gli emiliani con il 4-3-1-2. Out per infortunio Tommasone e Van der Heijden, il tandem offensivo sarà composto ancora una volta da Biasci e Vano, ma non è da escludere l'utilizzo dal 1' del nuovo acquisto Cianci. A loro sostegno ci sarà uno fra Maurizi e Jelenic sulla trequarti, con il primo, a segno nel match di andata, favorito, mentre a centrocampo Saber e Saric dovrebbero affiancare il regista Pezzi. Al centro della difesa tornerà l'ex Ligi in coppia con Sabotic, mentre Rossoni e Sarzi Puttini dovrebbero essere i due esterni bassi. Fra i pali, infine, giocherà Nobile. A disposizione ci sarà anche l'altro nuovo acquisto, Bellini.

VICENZA (4-4-2) Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Liviero; Zarpellon, Pontisso, Cinelli, Vandeputte; Arma, Guerra.

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Rossoni, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Saric; Maurizi; Vano, Biasci.