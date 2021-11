VICENZA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Vicezna-Benevento

• Data: 30 novembre 2021

• Orario: 20:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numero 256), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, Now, Helbiz Live

Quindicesima giornata di Serie B: il Vicenza di Domenico Di Carlo accoglie il Benevento di Fabio Caserta nel turno infrasettimanale.

Inizio di stagione non semplice per il Vicenza, che transita nelle parti basse della classifica e in piena lotta per evitare la retrocessione. Il successo ottenuto contro il Crotone può però rilanciare le ambizioni di salvezza dei biancorossi.

Cammino non semplice anche per il Benevento, che dopo l'esperienza in Serie A della scorsa stagione sta trovando più difficoltà del previsto per ottenere la risalita.

Solo due precedenti tra le due squadre, risalenti al campionato di B 2016/2017, entrambi terminati con un pareggio a reti inviolate. C'è anche un precedente in Coppa Italia 2010/2011, con i veneti usciti vincitori per 2-1.

In questo articolo tutte le informazioni su Vicenza-Benevento: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VICENZA-BENEVENTO

Vicenza-Benevento si giocherà martedì 30 novembre 2021 allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Fischio d'inizio intorno alle 20:30. A dirigere l’incontro sarà il signor

DOVE VEDERE VICENZA-BENEVENTO IN TV

Sono tante le possibilità per assistere in tv alla partita tra Vicenza e Benevento sarà visibile su DAZN. Per guardare l’incontro serve scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), tramite dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. Inoltre ci si può collegare al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. Infine, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv.

Su Sky la partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport (numero 256 del satellite). Vicenza-Benevento verrà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle smart tv.

VICENZA-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

Venendo trasmessa in diretta su DAZN, la partita tra Vicenza e Benevento sarà visibile anche su smartphone e tablet tramite la relativa applicazione per iOS e Android e su pc e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa si può optare per Sky Go, app fornita agli abbonati da Sky per smartphone, tablet e pc. Stesso procedimento anche per i possessori di un abbonamento a Helbiz Live scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'altra possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di Vicenza-Benevento è affidata a Marco Calabresi.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire il corso di Vicenza-Benevento anche su Goal tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA-BENEVENTO

Di Carlo punta sul 4-2-3-1 con Grandi in porta, Bruscagnin, Brosco, Padella e Calderoni in difesa. Zonta e Ranocchia nel cerchio del centrocampo, Di Pardo, Proia e Dalmonte a sostengo di Diaw terminale offensivo.

Anche Caserta si affida al consueto 4-2-3-1 con Letizia, Vogliacco, Barba e Foulon nella linea difensiva davanti a Paleari. Acampora e Calo a centrocampo alle spalle di Insigne, Ionita e Improta sulla trequarti campo. Sau unico riferimento offensivo.

VICENZA (4-2-3-1): Grandi; Bruscagnin, Brosco, Padella, Calderoni; Zonta, Ranocchia; Di Pardo, Proia, Dalmonte; Diaw. All. Di Carlo.

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Acampora, Calo; Insigne, Ionita, Improta; Sau. All. Caserta.