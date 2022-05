Vicenza, Alessandria e Cosenza: cosa serve per i playout e chi retrocede

Pordenone e Crotone sono retrocesse in Serie B, la SPAL è salva. Vicenza, Alessandria e Cosenza si giocano nell'ultima giornata di Serie B del 6 maggio la possibilità di qualificarsi ai playout, evitando così la retrocessione diretta. Una dovrà ripartire sicuramente dalla C.

Nell'ultima giornata, due squadre potranno qualificarsi ai playout avendo così altre due gare andata/ritorno per salvarsi: l'altra retrocederà insieme alla 18esima in classifica al termine del 38esimo turno. La particolarità? Vicenza e Alessandria a confronto proprio nell'ultima giornata.

In caso di arrivo a pari punti tra Vicenza ed Alessandria, ovvero in caso di successo dei veneti, i piemontesi sarebbero retrocessioni in Serie C in caso di successo del Cosenza o qualificati ai playoff davanti ad un pari o un k.o dei calabresi.

I RISULTATI DI VICENZA, ALESSANDRIA E COSENZA LIVE

VICENZA AI PLAYOUT SE

Batte l'Alessandria

VICENZA RETROCESSA DIRETTAMENTE SE

Perde contro l'Alessandria

Pareggia contro l'Alessandria

ALESSANDRIA AI PLAYOUT SE

Pareggia contro il Vicenza

Vince contro il Vicenza

Perde contro il Vicenza e il Cosenza perde

Perde contro il Vicenza e il Cosenza pareggia

ALESSANDRIA RETROCESSA DIRETTAMENTE SE

Perde contro il Vicenza e il Cosenza batte il Cittadella

COSENZA AI PLAYOUT SE

Batte il Cittadella

Pareggia contro il Cittadella e il Vicenza perde contro l'Alessandria

Perde contro il Cittadella e il Vicenza pareggia contro l'Alessandria

COSENZA RETROCESSA DIRETTAMENTE SE