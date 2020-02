Vibonese-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Vibonese ospita la capolista Reggina nel 24° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Vibonese di Giacomo Modica sfida in casa la Reggina capolista di Domenico Toscano nella 24ª giornata del Girone C di Serie C. I rossoblù sono tredicesimi assieme alla Casertana a quota 28 punti, con un cammino di 6 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte, gli amaranto guidano la classifica con 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 4 precedenti fra le due squadre in gare ufficiali, il bilancio è di 2 pareggi e una vittoria per parte. La Vibonese viene da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, la Reggina invece ha ottenuto 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio.

Il centravanti argentino Nicolás Bubas è il bomber della Vibonese con 8 goal, mentre l'attaccante della Reggina Simone Corazza è il capocannoniere del torneo assieme a Mirko Antenucci del Bari a quota 14 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Vibonese-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VIBONESE-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Vibonese-Reggina

Vibonese-Reggina Data: 2 febbraio 2020

2 febbraio 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO VIBONESE-REGGINA

Vibonese-Reggina si giocherà il pomeriggio di domenica 2 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, è in programma per le ore 17.30. Sarà il 5° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni calabresi.

Il derby calabrese del Girone C di Serie C, Vibonese-Reggina, sarà trasmesso in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà possibile invece seguire il match in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Bonanno.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire l'attesa sfida Vibonese-Reggina in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Modica si affiderà al 4-3-3 e ritrova due pedine importanti come Bubas e Berardi, che hanno saltato per squalifica gli ultimi due impegni. I due giocatori agiranno nel tridente d'attacco ai lati di Bernardotto. A centrocampo spazio dal 1' ai due ex amaranto Petermann e Rezzi, che agiranno rispettivamente da playmaker e da mezzala sinistra, con Pugliese a completare il reparto come mezzala destra. Fra i pali giocherà Greco, davanti a lui una difesa a quattro composta dai terzini De Col e Tito e dai due centrali Redolfi e Altobello.

Consueto 3-4-1-2 invece per Toscano, che confermerà in attacco la coppia composta da Denis e Corazza. Il brasiliano Reginaldo, dunque, partirà dalla panchina. Alle loro spalle sulla trequarti si rivedrà Bellomo, a meno che la scelta non ricada nuovamente su Sounas. A centrocampo Rolando e Liotti agiranno da esterni, con De Rose e Bianchi in mezzo. Davanti al portiere Guarna, al centro della difesa a tre giocherà Gasparetto, con Loiacono e Marco Rossi ai suoi lati.

VIBONESE (4-3-3): Greco; Del Col, Redolfi, Altobello, Tito; Pugliese, Petermann, Rezzi; Bubas, Bernardotto, Berardi.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, M. Rossi; Rolando, De Rose, N. Bianchi, Liotti; Bellomo; Denis, Corazza.