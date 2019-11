Vibonese e Reggina, attacchi da top in Italia: meglio solo l'Atalanta

L'Atalanta ha il miglior attacco del calcio professionistico italiano con 30 goal. Al secondo posto la Reggina, alla pari con la sorpresa Vibonese.

30 goal in 12 partite, 2.5 a partita. L' ha numeri da record per la sua storia e anche per il calcio italiano: nelle tre categorie professionistiche nessuno ha fatto meglio della 'Dea', reduce persino da due gare senza reti all'attivo.

Per trovare la seconda squadra con più goal segnati in assoluto bisogna però scendere di due serie, fino alla Serie C, per la precisione nel girone C. A 29 goal (con 14 partite giocate, per la precisione) ci sono la Reggina capolista e, sorprendentemente, la Vibonese.

Il bottino della Reggina non sorprende, visto che può contare in organico su giocatori con un passato in e Serie B come German Denis, Reginaldo o Bellomo, più il capocannoniere Corazza a 12 goal.

La Vibonese invece è una vera sorpresa. Soltanto alla terza stagione tra i professionisti (la prima promozione è arrivata nel 2017), attualmente è al nono posto in classifica con 20 punti in 14 gare, ma con 29 goal segnati. Un bottino da record, rimpolpato dalle ultime due vittorie: 5-1 contro il Rieti, 5-0 contro il Catania.

I discorsi sulla promozione sono prematuri, ma di certo a Vibo Valentia ora si godono un piccolo record. Soddisfazione comunque non da poco per chi navigava tra i dilettanti.