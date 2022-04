VIBONESE-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Vibonese-Catanzaro

Vibonese-Catanzaro Data: 24 aprile 2022

24 aprile 2022 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Ultimo turno di regular season e giornata di verdetti per il Girone C del campionato di Serie C. Ci sono infatti da stabilire le posizioni che decreteranno le griglie di playoff e playout. Da questo punto di vista importante sarà il Derby che vedrà opposte Vibonese e Catanzaro.

Se infatti gli ‘Ipponici’ sono già certi della retrocessione in Serie D, le ‘Aquile’ si presentano all’appuntamento sapendo che c’è un secondo posto da difendere a tutti i costi.

La classifica infatti attualmente recita: Bari 75, Catanzaro 64, Avellino 64, Palermo 63.

Se il Bari è già certo della promozione matematica, Catanzaro, Avellino e Palermo sono ancora in corsa per quelle posizioni che garantiscono un vantaggio importantissimo in ottica playoff. Qualora i calabresi dovessero riuscire a difendere la seconda piazza, partirebbero infatti direttamente dal secondo turno Nazionale il prossimo 17 maggio.

Una vittoria contro la Vibonese, vorrebbe dire quindi per gli uomini di Vivarini evitare il rischio di essere superati e saltare un’insidiosa fase di post season.

Sono ventidue i precedenti tra Vibonese e Catanzaro. Il bilancio complessivo sorride ai giallorossi in virtù delle nove vittorie ottenute a fronte di nove pareggi e quattro sconfitte.

La sfida che si è giocata nel girone d’andata si è chiusa sull’1-1, con la Vibonese che riuscì a portarsi in vantaggio grazie ad un’autorete di Martinelli all’85’, mentre il goal del pari fu firmato da Carlini all’87.

In questa pagina tutte le informazioni su Vibonese-Catanzaro: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VIBONESE-CATANZARO

Vibonese-Catanzaro, match valido per il 38° turno del Girone C del campionato di Serie C, si giocherà allo stadio ‘Luigi Razza’ di Vibo domenica 24 aprile 2022. Il calcio d’inizio è stato programmato alle 17.30, a dirigere la contesa sarà il signor Mattia Pascarella della sezione AIA di Nocera Inferiore.

DOVE VEDERE VIBONESE-CATANZARO IN TV

Sarà Eleven Sports a trasmettere in diretta tv e in esclusiva la sfida che vedrà opposte Vibonese e Catanzaro.

Sarà dunque possibile seguire il match attraverso le smart tv compatibili con l’app di riferimento, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi quali Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

VIBONESE-CATANZARO IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Eleven Sports, Vibonese-Catanzaro sarà ovviamente visibile in diretta streaming su varie tipologie di dispositivi.

Sarà dunque possibile seguire la gara su tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE-CATANZARO

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Risaliti, Carosso, Polidori; Corsi, Basso, Bellini, Gelonese, Zappa; Curiale, Spina.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, De Santis, Gatti; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Tentardini; Bombagi, Iemmello.