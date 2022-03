VIBONESE-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Vibonese-Catania

• Data: 13 marzo 2022

• Orario: 14.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Il Catania cerca punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica e cerca di acciuffare in extremis un posto per i playoff. I rossazzurri affrontano la Cenerentola del girone, la Vibonese, in evidente flessione nell'ultimo periodo (16 punti, 5 sconfitte consecutive, meno 7 dalla Fidelis Andria)

La situazione societaria per il Catania è grave, il Tribunale ha allungato di altri 10 giorni l'esercizio provvisorio e non è detto che la squadra termini la stagione (malgrado ci sia l'interesse dell'imprenditore Benedetto Mancini).

La squadra, però, malgrado le vicende extra-campo, è davvero encomiabile e, senza la penalizzazione, sarebbe già in zona playoff.

La Vibonese ha 16 punti, frutto di 2 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte con 20 reti fatte e 46 subite. In casa sono 12 i punti conquistati con 2 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte con 11 reti realizzate e 18 subite. Al "Razza" nelle ultime cinque gare i punti conquistati sono stati 2.

Il Catania, invece, ha 36 punti (con 4 punti di penalità) frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte con 46 reti fatte e 42 subite. Nelle ultime cinque gare sono arrivate tre vittorie (a fronte di due sconfitte). Buono il rendimento lontano dal Massimino: 18 punti con 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Nelle ultime cinque gare nessuna sconfitta: tre pareggi e due vittorie di fila.

All'andata successo di misura del Catania sulla Vibonese per 1-0, mentre l'anno scorso, in Calabria, finì in parità 1-1.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Vibonese-Catania: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO VIBONESE-CATANIA

La gara tra Vibonese e Catania verrà disputata allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, domenica 13 marzo: il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30.

DOVE VEDERE VIBONESE-CATANIA IN TV

Possibile seguire in diretta TV Vibonese-Catania su Eleven Sports: basterà scaricare l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, e selezionare l'evento.

VIBONESE-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Vibonese-Catania sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports: bisognerà collegarsi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, selezionare la gara.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

L'articolo prosegue qui sotto

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE-CATANIA

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Carosso, Polidori, Suagher; Corsi, Basso, Zibert, Carosso, Blaze; Spina, Volpe.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano, Greco; Russini, Moro, Biondi.