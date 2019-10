Vibonese-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Vibonese ospita il Catania nella 10ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Vibonese di Giacomo Modica ospita in casa il Catania di Andrea Camplone nella 10ª giornata del Girone C di Serie C. I calabresi sono dodicesimi con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, i siciliani si trovano al 9° posto a quota 15, con un cammino di 5 vittorie e 4 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate 2 volte nel campionato di Serie C, ed entrambi i precedenti si sono conclusi con un pareggio. La Vibonese è reduce da un pareggio, una vittoria sulla Casertana e una pesante sconfitta contro la Virtus Francavilla, gli etnei hanno collezionato 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate.

L'attaccante italo-argentino Sergio Nicolás Bubas è il giocatore più prolifico della formazione di Vibo Valentia con 5 reti realizzate, identico bottino di goal per Francesco Lodi, miglior marcatore dei rossazzurri. In questa pagina tutte le informazioni su Vibonese-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VIBONESE-CATANIA

Vibonese-Catania si giocherà il pomeriggio di domenica 20 ottobre 2019 nella cornice dello Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 3° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie C.

La sfida Vibonese-Catania sarà trasmessa in esclusiva in in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti televisivi dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire il match anche in tv: basterà disporre di un moderno modello smart compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Bonanno.

Gli utenti Eleven Sports potranno vedere la gara Vibonese- anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Modica dovrebbe schierare i calabresi con un 4-3-3. In attaco l'italo-argentino Bubas agirà probabilmente al centro del tridente con Filippo Berardi e Bernardotto favoriti come esterni offensivi su Allegretti e Rezzi. A centrocampo Petermann sarà il playmaker, con Tumbarello e Prezioso probabili mezzali. Fra i pali ci sarà il portiere titolare Greco, davanti a lui una difesa a quattro composta da Ciotti, Redolfi, Malberti e Tito.

Stesso modulo per Camplone, che avrà indisponibili per la trasferta in Calabria Esposito, Saporetti, Fornito, Llama, Di Molfetta e Sarno. Inoltre, a differenza di Llama e Bucolo, che sono stati reintegrati in rosa e convocati, Marchese figura ancora fuori lista. Al centro del tridente d'attacco Di Piazza potrebbe essere preferito a Curiale, con Mazzarani e Barisic ad agire da esterni offensivi. Non è da escludere però l'impiego dal 1' dello stesso Curiale a discapito di una delle due ali. A centrocampo la regia sarà affidata all'esperto Lodi, con Dall'Oglio e Welbeck mezzali. In difesa Mbende è in dubbio per una contrattura muscolare e la decisione sul suo eventuale impiego sarà presa soltanto all'ultimo. Se non dovesse farcela al suo posto al centro della difesa ci sarà spazio per Noce accanto a Silvestri, con Calapai e Pinto che dovrebbero agire da terzini. In porta, infine, giocherà Furlan.

VIBONESE (4-3-3): Greco; Ciotti, Redolfi, Malberti, Tito; Tumbarello, Petermann, Prezioso; F. Berardi, Bubas, Bernardotto.

CATANIA (4-3-3): Furlan; Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto; Dall’Oglio, Lodi, Welbeck; Mazzarani, Di Piazza, Barisic