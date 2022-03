Vibonese-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VIBONESE-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Vibonese-Bari

Vibonese-Bari Data: 20 marzo 2022

20 marzo 2022 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Prosegue la cavalcata del Bari in cima al girone C di Serie C: dopo anni di purgatorio, per i 'Galletti' si profila finalmente il ritorno nel campionato cadetto.

Sono 68 i punti totalizzati dai pugliesi, ben dieci in più del Catanzaro secondo. Appena 19, invece, i punti della Vibonese, fanalino di coda del girone.

Se il Bari sogna concretamente la promozione, per i calabresi si intravede un epilogo decisamente diverso: sono sei le lunghezze di distanza dal penultimo posto, che eviterebbe lo scenario della retrocessione diretta in D.

Netto 2-0 per i biancorossi nel match d'andata giocato al 'San Nicola' il 14 novembre 2021: di Botta e Antenucci (su rigore) le reti che fissarono il risultato.

Sorrise al Bari anche l'ultimo confronto disputato in Calabria il 3 aprile 2021: a segno il solito Antenucci dal dischetto.

In questa pagina troverete tutto il necessario per rimanere informati su Vibonese-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VIBONESE-BARI

Il match tra Vibonese e Bari si disputerà domenica 20 marzo 2022 allo stadio 'Luigi Razza' di Vibo Valentia. Calcio d'inizio fissato alle ore 14:30. L'arbitro sarà il signor Simone Galipo' della sezione di Firenze.

DOVE VEDERE VIBONESE-BARI IN TV

Vibonese-Bari sarà trasmesso dalla piattaforma Eleven Sports, raggiungibile tramite l'app scaricabile su smart tv e utilizzabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

VIBONESE-BARI IN DIRETTA STREAMING

Diretta streaming disponibile sempre su Eleven Sports attraverso l'app dedicata, scaricabile su dispositivi come tablet e smartphone con sistemi operativi iOS e Android. Da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere - ovviamente previo abbonamento - alla lista degli eventi visibili in diretta.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE-BARI

VIBONESE (3-4-1-2): Mengoni; Polidori, Suagher, Risaliti; Grillo, Basso, Zibert, Mahrous; Spina; Golfo, Curiale. All. Orlandi

BARI (4-3-1-2): Polverino; Celiento, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani