VIBONESE-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Vibonese-Avellino

• Data: 12 dicembre 2021

• Orario: 14.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Due squadre con obiettivi diversi si affrontano nella 18/a giornata del girone C di Serie C. Vibonese e Avellino si affrontano al Luigi Razza di Vibo Valentia. I calabresi hanno vinto 2-0 contro il Campobasso, mentre i campani hanno bloccato in casa la capolista Bari. Chance per l'Avellino per rilanciarsi in classifica.

Sono 13 i punti conquistati dalla Vibonese con 2 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte con 12 reti fatte e 23 subite. In casa i punti della Vibonese sono 10 con 2 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Sono 28 i punti conqustati dall'Avellino con 6 vittorie, 10 pareggi e 1 sconfitta. Nelle ultime cinque gare tre le vittorie e due i pareggi. In trasferta, invece, l'Avellino ha ottenuto 11 punti con 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta con 8 reti fatte e 7 subite.

L'ultimo precedente risale al 17 aprile scorso: successo per la Vibonese per 2-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Vibonese-Avellino dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VIBONESE-AVELLINO

La sfida valida per il 18° turno del Girone C del campionato di Serie C che vedrà opposte Vibonese e Avellino si giocherà domenica 12 dicembre 2021 allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia.

DOVE VEDERE VIBONESE-AVELLINO IN TV

Vibonese-Avellino sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. Gli abbonati alla piattaforma potranno quindi seguire la gara su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

VIBONESE-AVELLINO IN DIRETTA STREAMING

Vibonese-Avellino sarà trasmessa anche in streaming. Per coloro che volessero seguirla tramite Eleven Sports su dispositivi mobili come tablet e smartphone sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android. Chi volesse seguire invece la gara su pc e notebool non dovrà fare altro che collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE-AVELLINO

VIBONESE (3-5-2): Marson; Mahrous, Polidori, Risaliti; Senesi, Grillo, Basso, Bellini, Cattaneo; Golfo, Sorrentino.

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Tito; Carriero, Matera, D'Angelo; Kanoute, Maniero, Di Gaudio.