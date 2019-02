Viareggio Cup, i gironi: Inter con Braga, Cagliari e Apia Leichhardt

Sorteggiati i gironi della Viareggio Cup: i campioni uscenti dell'Inter sfideranno il Cagliari, Milan con Spezia e Carrarese.

Come ogni anno, la Viareggio Cup si appresta ad offrirci lo spettacolo del calcio giovanile più in vista a livello internazionale: imminente la 71ª edizione del torneo che si disputerà dall'11 al 27 marzo prossimi.

L'Inter è la squadra campione uscente: per i nerazzurri successo in finale nel 2018 sulla Fiorentina, battuta per 2-1 dopo i tempi supplementari grazie alle reti di Belkheir e Vergani, in risposta all'iniziale vantaggio di Sottil.

Assente a questa edizione la Juventus che detiene il record, insieme al Milan, di vittorie nella competizione (nove). Invariata la formula: 40 squadre partecipanti divise in due gruppi con cinque gironi ciascuno. Si qualificano agli ottavi di finale tutte le prime di ogni raggruppamento e le sei migliori seconde.

GRUPPO A*

GRUPPO B**

* Le partite del gruppo A si disputeranno lunedì 11, mercoledì 13 e venerdì 15 marzo.

** Le partite del gruppo B si disputeranno martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 marzo.