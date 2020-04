Vialli ha superato il cancro: "Non ci sono segni di malattia, sono felice"

In campo ha vinto tutto. Ora Gianluca Vialli ha concluso con successo anche la sua partita più importante, quella contro il cancro.

L'ex attaccante di , e a 'La Repubblica' ha rivelato di aver terminato il ciclo di chemioterapia e non avere più segni di malattia.

“Sto bene, a dicembre ho terminato la chemioterapia di 17 mesi, un ciclo di 8 mesi e l’altra di 9. È stato difficile, anche per uno forte come me, sia fisicamente che mentalmente. I test non mostrano segno di malattia. Sono felice”.