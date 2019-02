Vialli e la lotta al cancro: "Dovrete sopportarmi ancora parecchio"

L'ex attaccante di Sampdoria e Juventus è tornato a parlare della malattia: "E' come stare sulle montagne russe, ma ora sto bene".

A fine 2018 un fulmine a ciel sereno per chi lo ha apprezzato prima come giocatore, tra i più importanti di fine anni '80 e inizio '90, e dunque come opinionista tv. Senza dimenticare la breve parentesi da allenatore. Gianluca Vialli ha il cancro, ma sta lottando duramente contro la terribile malattia.

Nella giornata odierna Vialli è stato premiato in ricordo di Giacinto Facchetti, ed è così tornato a parlare del suo stato di salute e della battaglia in corso negli ultimi mesi per provare a debellare il cancro al pancreas che l'ha colpito all'improvviso.

Vialli, ai microfoni del Corriere della Sera, ha ringraziato per tutto l'amore generato dalla sua confessione a fine 2018, essenziale per continuare a lottare:

"Mi dispiace non aver condiviso prima la mia malattia, ma non avevo la forza di farlo. Poi quando è arrivato il momento ho ricevuto tanta energia e affetto, non solo dagli amici ma anche da persone che non conoscevo. Credo molto nell'energia positiva, questo amore mi ha fatto molto bene".

L'ex campione di Sampdoria e Juventus ha confessato che il momento più brutto è arrivato quando ha dovuto dirlo alle figle:

Dal punto di vista emozionale chi ha avuto questa esperienza sa che come è essere sulle montagne russe, un giorno va bene e uno no.

Dopo aver ricevuto il premio, Vialli ha poi scherzato col pubblico presente. Desideroso di fare tutto il possibile per stare meglio: