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Tra intensità offensiva, piccoli stop fisici e un minutaggio elevato, il rendimento realizzativo dell'attaccante resta in linea con il suo storico recente più che con una rottura improvvisa

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Gonçalo Ramos resta, per il Milan, un oggetto di acceso dibattito. Il portoghese, arrivato per una cifra davvero enorme dal PSG, non è assolutamente un flop, ma è sotto porta fa una fatica tremenda, a differenza per esempio di Cisse, già in doppia cifra nonostante un minutaggio inferiore,

Poi, sia chiaro, Ramos lavora molto, si muove tra le linee e partecipa alla manovra, ma negli ultimi 20 metri i goal latitano e il lampi da vera punta si sono, fin qui, limitati a giocate estemporanee.

Eppure, se si allarga lo sguardo oltre l'impressione del momento, le difficoltà attuali sembrano raccontare una continuità più che un crollo inspiegabile, legata a come il giocatore viene impiegato e al contesto tattico della squadra.

TANTI MINUTI E POCHI GOAL

Gonçalo, alla data in cui scriviamo, ha giocato con il Milan 1287 minuti, segnando 4 reti e fornendo 2 assist. Insomma: una partecipazione ai goal di media poco più che ogni due partite. Numeri che sono abbastanza in linea con quelli di Parigi dell’anno scorso, quando andò a segno 11 volte in 43 incontri, per una sommatoria di 1691 minuti.

Tuttavia, com’è evidente, Ramos al Milan in un terzo di stagione ha quasi giocato quanto fatto in tutto lo scorso anno al PSG.

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AL MILAN STA GIOCANDO “TROPPO”?

Da questa constatazione nasce un’ipotesi che potrebbe non essere folle: e se Gonçalo stesse, banalmente, giocando troppo?

Chiunque potrebbe banalmente dire che un giocatore costato 75 milioni dovrebbe giocare ed essere decisivo sempre, ma se poi si analizzano davvero i problemi, ecco che non sempre l’equazione soldi spesi=rendimento calcistico risulta bilanciata. Anzi, Ramos va aiutato nel trovare il ritmo, che a Parigi era basato su un minutaggio decisamente inferiore.

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Basti pensare che, in Ligue 1, Ramos collezionò 1420 minuti il primo anno, 1063 il secondo e, appuntato, 1309’ nella scorsa annata. Con il Milan è già quasi lì, e con ancora due terzi di stagione davanti. Negli anni parigini, il portoghese potrebbe aver smarrito quella abitudine di giocare così frequentemente, che invece a Milano gli è stata imposta, e giustamente, per investimento e mancanza di concrete alternative.

I PICCOLI FASTIDI FISICI

Per un giocatore, passare dal giocare annualmente circa 1600/1700 minuti a totalizzare questo tempo in campo in appena tre mesi, può non essere facile e può, peraltro, andare a creare i piccoli problemi fisici da cui Ramos sembra costantemente afflitto.

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Anche in Grecia, Amorim lo ha tolto all’intervallo, spiegando che il giocatore sentiva dolore. E se è vero che pare che il problema sia stato causato da una botta ricevuta, è anche vero che la stessa cosa era accaduta contro il Frosinone, quando il cambio era stato chiesto da Rabiot per delle lamentele di Gonçalo su un fastidio alla coscia.

SERVE UNA PUNTA DI SCORTA

Quello che, comunque, appare evidente, è che al Milan serva una punta di riserva, qualcuno che possa far rifiatare Ramos. Camarda non è bastato, con Amorim che non lo reputa pronto: il campo, al netto delle dichiarazioni di facciata, ha detto questo, in virtù del minutaggio minimo concesso al canterano.

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In ogni caso gennaio è vicino e, forse, per aiutare Gonçalo la miglior via sarebbe affiancargli qualcuno che possa concedere al portoghese un ritorno graduale ai ritmi a cui era abituato.