Viaggia per 350 chilometri per incontrare Cristiano Ronaldo: multato con 400 euro

Un giovane tifoso della Juventus è partito da Montecatini in auto e si è recato all'esterno della villa di Ronaldo: lo ha fermato la Polizia.

Una sorta di pellegrinaggio. Un viaggio della speranza, in fondo: quella di poter incontrare e conoscere Cristiano Ronaldo. Ma l'avventura di un giovane tifoso della Juventus, partito dalla Toscana per recarsi a Torino, si è conclusa male: con una multa di 400 euro per aver violato le norme anti-Covid.

A riportarlo è 'Repubblica', che svela i dettagli dell'episodio: nella giornata di lunedì un ventenne sostenitore bianconero è partito da Montecatini, in provincia di Pistoia, e ha viaggiato in auto fino alla villa del fuoriclasse portoghese, situata sulle colline di Torino. 350 chilometri, o poco più, con la speranza di incontrare il proprio beniamino. Vana.

In un primo momento lo hanno fermato i vigilantes privati della villa di Ronaldo, che lo hanno beccato mentre tentava di scavalcare la cancellata dell'abitazione. Quindi, stanti le resistenze del giovane, è giunta sul posto anche la Polizia del commissariato di Borgo Po.

Risultato: al tifoso è stata applicata una sanzione economica da 400 euro per non aver rispettato le normative anti-Covid, che vietano di spostarsi da una regione all'altra. Di Cristiano Ronaldo, invece, nessuna traccia.