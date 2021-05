Via libera del Governo: i calciatori della Nazionale verranno vaccinati in vista dell'Europeo

A partire da lunedì, gli Azzurri guidati da Roberto Mancini verranno immunizzati in vista degli Europei che scatteranno l'11 giugno.

L'11 giugno, con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia letteralmente scombussolata dall'emergenza Covid-19, inizieranno gli Europei di calcio. Sarà proprio l'Italia a disputare il match inaugurale sfidando la Turchia con lo Stadio Olimpico di Roma a fare da palcoscenico.

C'è grande attesa per vedere all'opera le 24 nazioni approdate alla fase finale della rassegna continentale, ma allo stesso tempo la macchina organizzativa si è già messa in moto per garantire condizioni di massima sicurezza sia per il pubblico - 16.000 tifosi potranno assistere ai match degli Azzurri - che per gli stessi calciatori, appunto.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', dopo la decisione di vaccinare tutti gli atleti che rappresenteranno il nostro Paese ai Giochi Olimpici di Tokyo, è arrivato il via libera da parte del Governo per immunizzare anche i calciatori della Nazionale, in procinto di affrontare i primi Europei itineranti della storia che, in odore di pandemia, possono rappresentare una problematica maggiore.

La campagna vaccinale dedicata ai nazionali prenderà il via da lunedì e la Federazione ha messo a disposizione due hub nei quali gli atleti riceveranno le rispettive dosi: lo Spallanzani di Roma e l’Humanitas di Milano.

Per questo motivo il c.t. jesino ha diramato una lista allargata di 30-35 giocatori che, tra certezze e speranze, possono ambire ad un posto tra i convocati per la spedizione azzurra.