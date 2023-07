Via libera dalla UEFA: Milan e Tolosa potranno fare le coppe europee

Le due squadre, entrambe di proprietà di Redbird, potranno disputare Champions ed Europa League, a patto che non abbiano alcun tipo di rapporto.

Arriva l'ok dalla UEFA: Milan e Tolosa potranno disputare entrambe le coppe europee.

C'era infatti il rischio che venisse concessa solo a una squadra delle due l'autorizzazione a partecipare a Champions ed Europa League.

Anche se remotissima, c'era una possibilità che le due potessero incontrarsi nel corso della prossima stagione, ma sono entrambe di proprietà del fondo Redbird.

Un caso simile a quello di Salisburgo e Lipsia, entrambe squadre del marchio RedBull.

Ora arriva il via libera, a patto che però Milan e Tolosa rispettino queste linee guida:

I club non faranno operazioni di mercato tra di loro, sia a titolo definitivo che temporaneo fino a settembre 2024

I club non faranno accordi tecnici, commerciali o di cooperazione comune

I club non useranno scouting o database comuni

Insomma, una buona notizia per i rossoneri, arrivati quarti in Serie A lo scorso anno, e per i francesi, vincitori della Coppa di Francia in finale con il Nantes.