Vertonghen rivela: "Ho avuto dolori alla testa e vertigini per nove mesi"

Jan Vertonghen rivela a sorpresa dei problemi avuti dopo un colpo alla testa: "Non lo sa nessuno, ma ho avuto problemi alla testa per nove mesi".

Jan Vertonghen, ex difensore del e attualmente in forza al , ha raccontato per la prima volta pubblicamente un disagio fisico che ha accusato durante la scorsa stagione. L'incidente risale alla partita tra e Tottenham di , quando il belga ha subìto un grave colpo alla testa.

In un'intervista a 'Sporza', Jan Vertonghen ha rivelato tutto quello che ha dovuto passare per gran parte della stagione 2019-2020, praticamente dal suo inizio fino allo stop dei campionati a marzo scorso.

"Molte persone non lo sanno, ma ho sofferto molto per quel colpo alla testa contro l'Ajax. Ho avuto vertigini e mal di testa. Questa è la prima volta che ne parlo. Non avrei dovuto continuare a giocare, mi ha colpito in totale per nove mesi ed è per questo che il mio rendimento è calato in quel periodo".

Vertonghen entrava e usciva dalla formazione degli Spurs la scorsa stagione, scatenando voci di una faida con l'allenatore Jose Mourinho.