A seguito della cocente eliminazione ai playoff per mano della Macedonia del Nord, l'Italia si trova suo malgrado costretta ad onorare un altro impegno.

Gli Azzurri infatti dovranno sfidare in una gara amichevole l'altra semifinalista perdente del proprio tabellone, ossia la Turchia sconfitta dal Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Morale della favola, la squadra allenata da Roberto Mancini scenderà in campo martedì a Konya in una sfida che mette in palio soltanto dei punti buoni per il Ranking FIFA.

L'articolo prosegue qui sotto

La Nazionale tricolore si presenterà all'appuntamento ampiamente rimaneggiata: dopo le defezioni di Verratti, Berardi, Mancini, Jorginho, Immobile e Insigne, si è aggiunto anche Luiz Felipe.

Il difensore della Lazio, a seguito di accertamenti clinici effettuati nella serata di sabato, è stato dichiarato indisponibile per il match. Nelle prossime ore farà rientro nella Capitale.