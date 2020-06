Verso Torino-Lazio, Inzaghi: "Valutiamo le condizioni di Immobile"

Simone Inzaghi non vuole darsi per vinto e continua l'inseguimento alla , anche perché bisogna tenere a debita distanza l'. E così il palinsesto della 29esima giornata mette di fronte i biancocelesti al .

E alla vigilia dello scontro con i granata, Simone Inzaghi ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia. A preoccupare sono le condizioni di molti giocatori, con l'occhio attento anche e soprattutto su Ciro Immobile.

"Cataldi verrà con noi ma difficilmente potrà giocare dall'inizio, così come Marusic. Valuteremo anche Correa, che si è mosso meglio, e le condizioni di Caicedo e Immobile. Gli altri indisponibili speriamo invece di recuperarli per la partita contro il . Ho poi André Anderson, un calciatore duttile e giovane che sta crescendo. Purtroppo davanti ho poche scelte a causa delle assenze di Adekanye e Raul Moro, quindi il brasiliano potrebbe tornare utile anche in attacco".