Verso Sampdoria-Juventus: Rabiot ancora titolare, sarebbe la terza consecutiva

Adrien Rabiot potrebbe giocare la terza gara consecutiva da titolare contro la Sampdoria. Anche Buffon potrebbe nuovamente giocare.

La dovrà tornare subito in campo dopo la convincente vittoria contro l' . La squadra di Maurizio Sarri aprirà il 17° turno di nella giornata di domani, mercoledì, per poi poter giocare senza problemi la contro la il 22 dicembre.

Contro la ci potrebbe essere una forte conferma per Adrien Rabiot da parte di Maurizio Sarri. Dopo averlo schierato da titolare in contro il Leverkusen e nell'ultimo turno di Serie A contro l'Udinese, il centrocampista francese al momento ha guadagnato una maglia da titolare anche per la Sampdoria.

Complice qualche assenza di troppo e le sue prestazioni sempre in crescendo, Rabiot giocherà nel centrocampo a tre della Juventus contro la Sampdoria. O mezz'ala destra come contro l'Udinese, con Pjanic regista e Matuidi dalla parte opposta.

Oppure anche mezz'ala sinistra per far rifiatare Matuidi, con l'inserimento di Emre Can nel ruolo di mezz'ala destra. Ricordiamo che Bentancur è squalificato e Khedira è ovviamente ancora indisponibile.

Oltre a Rabiot, potrebbe giocare la terza partita di fila da titolare anche Gigi Buffon, visto il lieve risentimento al muscolo pettorale di Szczesny che lo ha messo già fuori causa contro l'Udinese. Questa dovrebbe essere la formazione scelta da Maurizio Sarri per la Sampdoria:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.