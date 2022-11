Verso Juventus-Inter: Vlahovic titolare, Di Maria e Brozovic in panchina

Massimiliano Allegri recupera anche Bremer che tornerà al centro della difesa. Per Brozovic invece panchina con Calhanoglu in regia.

Forse è un po’ presto per parlare di snodo fondamentale, ma quello che andrà in scena domenica a Torino sarà comunque un Derby d’Italia che metterà in palio punti pesantissimi.

Juventus ed Inter si presenteranno all’appuntamento, valido per il tredicesimo turno di Serie A, staccate di due lunghezze in classifica (i bianconeri si sono sin qui spinti fino a quota 22, mentre sono 24 i punti messi in cascina dai meneghini) e consapevoli del fatto che entrambe non possono permettersi di perdere altro terreno rispetto alle primissime della classe.

Il Napoli è scappato via e guarda tutti dall’alto del suo bottino di 32 punti, ma sia bianconeri che nerazzurri sono in fase di risalita dopo periodi tribolati. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono infatti reduci da tre successi consecutivi nel torneo, mentre sono ben quattro quelli inanellati da quelli di Simone Inzaghi che, nello stesso arco di tempo, si sono anche garantiti l’approdo agli ottavi di Champions League (a differenza dei bianconeri).

Allo Stadium si presenteranno insomma due squadre che, seppur in modi diversi, hanno ripreso a spingere sull’acceleratore con l’obiettivo di recuperare terreno.

Per l’occasione Massimiliano Allegri potrà contare su tre recuperi importanti: quelli di Di Maria, Vlahovic e Bremer. Vere e proprie boccate di ossigeno nell’ambito di settimane vissute in totale emergenza.

Proprio gli ultimi due sembrano quelli più vicini a guadagnarsi i rispettivi posti nell’undici titolare. Il gioiello serbo, dopo aver saltato Lecce e PSG, è pronto a tornare ad essere protagonista al fianco di colui che attualmente è l’unica vera certezza dell’attacco bianconero: Milik.

Verso il ritorno in campo anche Bremer, che ha smaltito il problema muscolare patito nel derby, mentre Di Maria, che è fuori dalla sfida di Haifa, potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

Sul fronte Inter invece, Inzaghi si appresta a ritrovare il cervello del suo centrocampo: Marcelo Brozovic. Fuori da fine settembre è l’uomo a cui viene affidato il compito di dare un senso diverso all’azione, ma anche in questo caso, pensarlo in campo da titolare è complicato.

L’autonomia non potrà essere delle migliori e, come se non bastasse, nelle ultime settimane Calhanoglu non ha affatto deluso nei panni di regista. Anzi. Per il campione croato potrebbe dunque profilarsi un ritorno ma solo in ottica panchina, con lo stesso Calhanoglu a dettare i ritmi in una mediana completata da Barella e Mkhitaryan.

Chi certamente non ci sarà è Romelu Lukaku. Solo fino a pochi giorni fa poteva essere considerato tra gli uomini più attesi di Juve-Inter, ma nel frattempo è stato costretto a fare i conti con l’ennesimo stop di questa sua complicata prima parte di stagione.