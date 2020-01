Verratti stupito: "Non pensavamo che Icardi facesse così bene"

Il centrocampista italiano ha parlato del devastante impatto dell'attaccante argentino: per l'ex Inter 17 reti in 19 gare ufficiali con il PSG.

Mauro Icardi al centro dell'attacco, Mbappè, Neymar e Di Maria a servirlo. Da solo, a porta vuota, con grandi gesti tecnici, l'ex si è issato a 17 reti in 19 gare con la maglia del . Contro il la prima tripletta e numeri ottimi per l'argentino. Sempre più idolo di tifosi. E compagni.

Marco Verratti, intervistato da Canal Plus, non ha usato giri di parole nell'evidenziare come in pochi si aspettassero un impatto del genere per il giocatore sudamericano. Tutti conoscevano la sua abilità, ma i dati fin qui messi insieme vanno oltre ogni previsione dei giocatori parigini.

Dopo la gara contro il Saint Etienne, Verratti ha elogiato Icardi:

"Magari non tocca mai il pallone, ma sa che sarà il pallone ad arrivare da lui. Non pensavamo che avrebbe fatto così bene, i primi sei mesi in un’altra squadra sono sempre complicati. Ma è un calciatore incredibile, è sempre pronto".

Nel match contro il Saint-Etienne, Icardi ha sì segnato due goal a porta vuota, mettendo dentro però un pallone con grande abilità in occasione dell'1-0 che ha sbloccato il match dopo due minuti e sopratutto servendo un sontuoso assist a Mbappè nella goleada di Coupe de la Ligue.

A distanza considerevole dalla seconda in , con il grado di grande favorita sia in Coppa di che in Coppa di Lega, il PSG dovrà aggrappasi ai suoi campioni sopratutto in , competizione che da anni è il grande obiettivo e puntualmente si conclude senza passi in avanti.

Per Icardi sarà la prova del nove, a cominciare dalla fase ad eliminazione diretta: tra qualche settimana la sfida al per cominciare a costruire il sogno.