Verratti rivela: "Lukaku una fissa per Conte, me ne ha parlato tanto"

Marco Verratti spera di vivere la stagione della consacrazione, sia con il in , sia con la Nazionale Italiana ad . Oggi ha rilasciato una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport'.

Tra i temi più interessanti ci sono sicuramente la lotta-Scudetto con l' che sfida la ed una sua rivelazione su Lukaku e Conte.

"Me l’aspettavo questo duello. Conosco Conte. È esigente, tira fuori tutto dai suoi. È il vero valore aggiunto dell’Inter che finalmente gli ha comprato Lukaku. Era una sua fissa, me ne ha sempre parlato tanto . Sarà una bella sfida con la Juventus”.

Poi Verratti spiega proprio la sua visione della Juventus, come principale avversaria in Champions League.

"La Juventus non ha mai giocato calcio champagne e non ha i giocatori che Sarri aveva a . Ha grandissimi giocatori cui non puoi chiedere di cambiare ora il loro stile. La resta una squadra solida, che non molla mai, con molta esperienza. Andrà lontano in Champions League".

Infine, immancabile commento sulla nuova Nazionale di Mancini e sui prossimi Europei.

"Mancini ha capito che dopo aver toccato il fondo bisognava costruire qualcosa di nuovo. Ha ridato entusiasmo, fiducia ai giocatori, sfruttandone le qualità. Prima non succedeva. Ha creato un’identità forte con idee semplici. È il c.t. giusto. Non bisogna esaltarsi per quanto fatto finora, ma se andiamo all’Europeo con la stessa mentalità, facendo il nostro gioco, possiamo dire la nostra. Non siamo inferiori a nessuno. Ma ci sono squadre con più esperienza come la , o abituate a giocare insieme da più tempo come il . Le tre gare a ci possono aiutare".