Verratti cuore Italia: "La Nazionale è di tutti, dobbiamo essere orgogliosi"

Recuperato in extremis, out contro Turchia e Svizzera, protagonista nel successo sul Galles. L'Italia ha ritrovato Marco Verratti, col centrocampista raggiante dopo aver smaltito i guai fisici.

Il centrocampista del PSG, a 'Sky', al termine del match vinto 1-0 all'Olimpico contro Bale e soci esterna tutto l'amore per gli azzurri.

"Quando diciamo delle cose non le diciamo per dire: la Nazionale è di tutti, oggi chi ha giocato ha dimostrato di essere un titolare. Dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare la Nazionale. Nel club è diverso, è più difficile accettare la concorrenza, qui è solo un piacere indossare questa maglia e partecipare a queste competizioni".

Verratti ha rischiato seriamente di non prendere parte alla spedizione.

"Sono molto felice. È stata dura, all'inizio non sapevo nemmeno se potevo partecipare a questo Europeo, devo ringraziare lo staff del PSG che mi ha permesso di recuperare, il mister che mi ha aspettato. Sono felice per me stesso e per la squadra".