Verratti da record in Ligue 1: settimo campionato vinto col PSG

Il titolo vinto dal dopo la definitiva sospensione della causa Coronavirus permette a Marco Verratti di entrare nella storia del campionato francese.

Il regista italiano, infatti, è l'unico giocatore del PSG insieme a Thiago Silva ad aver vinto i sette campionati conquistati dal club nel periodo che va dal 2013 ad oggi.

9 - Paris just won their 9th Ligue 1 title (after 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 and 2019), equalling Marseille's tally. They are only one title away from St Etienne's record of 10 titles. Supremacy. pic.twitter.com/6cr8gFtYNf