Verona Women-Inter dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Arriva la terza giornata del campionato femminile di Serie A. L'Inter dovrà riscattare una brutta partenza contro il Verona.

VERONA WOMEN-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Women-

• Data: 6 settembre 2020

• Orario: 20.45

• Canale TV: Inter TV (disponibile su DAZN), Tim Vision

• Streaming: DAZN, SkyGo, Tim Vision

Terzo turno di campionato per la selezione femminile dell'Inter, che non è partita con il piede giusto in questa stagione. Domenica sera la trasferta sul campo del Verona, anche loro a zero punti dopo le prime due giornate di campionato.

L'Inter Women ha perso nella prima giornata contro la per ben 4-0, poi nella seconda ha subito altri 4 goal dal . Il Verona ha ceduto il passo invece a e Florentia.

Zero punti ed una classifica da muovere assolutamente: Inter e Verona Women sono pronte a sfidarsi allo stadio "AGSM Olivieri".

Tutto su Verona Women-Inter: dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO VERONA WOMEN-INTER

La terza giornata del campionato femminile di tra Verona e Inter si giocherà domenica 6 settembre alle ore 20.45. SI giocherà, come detto sopra, allo stadio "AGSM Olivieri".

La gara tra Verona Women e Inter sarà trasnessa da Inter TV, canale ufficiale nerazzurro che è disponibile gratuitamente su DAZN. La sfida potrà dunque essere vista attraverso l'applicazione apposita e disponibile sulle moderne smart o grazie all'ausilio di supporti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa è possibile utilizzare direttamente l'app di DAZN sulle console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). In televisione sarà possibile vedere la partita anche su Sky per chi avesse l'abbonamento specifico a Inter TV, sul canale 232 di Sky.

Verona Women-Inter potrà inoltre essere seguita anche sulla piattaforma Tim Vision, che detiene i diritti del campionato femminile di Serie A.

Verona Women-Inter sarà visibile in grazie a DAZN, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da computer, oppure scaricando l'applicazione da smartphone e tablet. Sarà possibile seguire in streaming la gara anche su SkyGo. Infine la partita sarà trasmessa anche sul sito Timvision.it.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA WOMEN-INTER

VERONA WOMEN ((3-5-2): Durante; Meneghini, Ambrosi, Mella; Ledri, Sardu, Colombo, Santi, Jelencic; Bragonzi, Papaleo.