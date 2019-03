Verona-Venezia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Verona ospita il Venezia nel derby veneto della 27ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Verona di Fabio Grosso ospita il Venezia di Walter Zenga nel derby veneto della 27ª giornata di Serie B. Gli scaligeri sono al 6° posto in classifica con 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, i lagunari invece si trovano nelle retrovie in 14ª posizione assieme al Foggia con 26 punti e un cammino di 6 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte.

L'esperto attaccante Giampaolo Pazzini è il miglior marcatore dei gialloblù con 9 reti realizzate in 14 presenze, mentre la punta Francesco Di Mariano è il giocatore più prolifico degli arancioneroverdi con 7 goal segnati in 22 gare giocate. Il Verona arriva da una sconfitta contro il Lecce che ha interrotto una serie positiva di 2 successi consecutivi, il Venezia invece attraversa un momento complicato della sua stagione e ha rimediato un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 partite disputate.

QUANDO SI GIOCA VERONA-VENEZIA

Verona-Venezia si giocherà la sera di domenica 3 marzo 2019 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Per le due formazioni sarà il 60° derby nel campionato di Serie B. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 21.00. È possibile acquistare online i biglietti del match sul circuito vivaticket.it, oltre che nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE VERONA-VENEZIA IN TV E STREAMING

Il derby veneto Verona-Venezia sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN, e sarà visibile su su diversi dispositivi: tifosi e appassionati, ad esempio, potranno seguire la gara sulle smart tv compatibili, su un computer, un tablet o uno smartphone. Potranno inoltre collegare alla propria tv di casa un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox One.

C'è anche la possibilità di vedere la partita attraverso l'utilizzo di dispositivi particolari come Chromecast e Amazon Fire Stick. La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione on demand, per cui gli utenti potranno vedere la partita integrale o gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-VENEZIA

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Lee, Pazzini, Di Gaudio.

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Coppolaro, Bruscagin, Fornasier; Zampano, Segre, Bentivoglio, Besea, Lombardi; Bocalon, Di Mariano.