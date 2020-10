Verona-Venezia: dove vederla in tv e streaming

Il Verona sfida il Venezia nel Derby veneto del Terzo turno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 27 ottobre 2020

27 ottobre 2020 Orario: 17.00

17.00 Canale : Rai Sport

Rai Sport Streaming: Rai Play, raisport.rai.it

Il Verona di Ivan Juric affronta il Venezia di Paolo Zanetti nel Derby veneto del Terzo turno di Coppa . Gli scaligeri iniziano da questa gara il loro percorso nella competizione, mentre i lagunari hanno superato 2-0 la Carrarese nel Secondo turno con una doppietta del norvegese Dennis Johnsen.

Le due formazioni si sono affrontate una sola volta nel torneo nel Primo turno dell'edizione 1964/65: in quell'occasione il Venezia vinse 2-0 con i goal di Guizzo e Gerosa.

Nell'ultimo turno di campionato i gialloblù sono stati opposti alla nel posticipo domenicale, mentre gli arancioneroverdi hanno riscontrato un caso di positività nella loro rosa e per questo motivo la sfida prevista in Serie B con la Virtus Entella è stata rinviata a data da destinare.

Nel computo totale dei Derby Verona-Venezia in tutte le competizioni ufficiali, in 86 confronti il Verona conduce con 32 vittorie, a fronte di 28 successi del Venezia e 25 pareggi. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-VENEZIA

Verona-Venezia si disputerà il pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio del Derby veneto è fissato per le ore 17.00.

La sfida di , Verona-Venezia, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre). La televisione pubblica detiene infatti i diritti del torneo.

Il Derby veneto Verona-Venezia potrà essere seguito anche in diretta in chiaro mediante Rai Play, la piattaforma gratuita della tv pubblica. Per vedere la partita su pc e notebook basterà collegarsi con il sito ufficiale, mentre per vederla su dispositivi mobili come tablet e smartphone, occorrerà prima preoccuparsi di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

IN DIRETTA SU GOAL

permetterà ai suoi lettori di seguireCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto del Derby veneto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita.

Juric cambierà qualche elemento rispetto agli impegni di campionato. In attacco chance per Di Carmine in coppia con Salcedo. Alle loro spalle sulla trequarti dovrebbe agire Zaccagni, mentre sulle due fasce laterali potrebbe esserci spazio per Rüegg a destra e Udogie a sinistra, con Vieira e Ilic confermati come interni di centrocampo. In difesa, davanti a Silvestri, Magnani potrebbe completare la linea a tre con Ceccherini ed Empereur.

Zanetti, anche visto il rinvio della sfida di campionato con la Virtus Entella, potrebbe affidarsi a una formazione vicina a quella titolare, per provare a passare il turno. Davanti tandem scandinavo composto da Karlsson e Johnsen. I due saranno supportati dall'islandese Bjarkason sulla trequarti. A centrocampo Vacca sarà il playmaker, con Maleh e Fiordilino mezzali ai suoi lati. Fra i pali ci sarà Lezzerini, davanti a lui Modolo e Ceccaroni potrebbero essere i due centrali difensivi, con Mazzocchi e Molinaro esterni bassi.

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Magnani, Ceccherini, Empereur; Rüegg, Vieira, Ilic, Udogie; Zaccagni; Salcedo, Di Carmine.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Vacca, Fiordilino; Bjarkason; Karlsson, Johnsen.