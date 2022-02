Verona-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Venezia

Verona-Venezia Data: 27 febbraio 2022

27 febbraio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La Serie A manda in scena nel weekend la 27ª giornata, con partite sentite come Verona-Venezia: unico derby veneto di quest’anno in massima serie, che mette in palio punti pesanti per gli obiettivi delle due squadre.

Ottimo momento del Verona, che occupa il non posto in classifica a quota 37 punti. Gli scaligeri vengono dal 2-2 conquistato a Roma contro i giallorossi di Mourinho: un risultato bello ma anche beffardo, visto che la squadra di Tudor aveva chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio.

In ripresa il Venezia, che nelle ultime due partite ha battuto per 1-2 il Torino in trasferta e pareggiato per 1-1 lo scontro salvezza casalingo contro il Genoa. Risultati che collocano la squadra di Zanetti momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, avendo anche una partita da recuperare.

Verona e Venezia non si trovavano in Serie A dalla stagione 2001/02. In quel campionato gli scaligeri vinsero entrambi i confronti per 1-0: a Venezia grazie al goal decisivo di Salvetti e in casa beneficando dell’autorete di Bjorklund.

Nelle righe seguenti di questo articolo troverete molto altro riguardo a Verona-Venezia: da dove vedere la partita in tv e streaming alle formazioni.

ORARIO VERONA-VENEZIA

La partita verrà giocata allo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona, domenica 27 febbraio 2022. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE VERONA-VENEZIA IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il derby veneto. Questa piattaforma ha una app che si può trovare sulle moderne smart tv. In alternativa, si può collegare una tv non smart a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick e Google Chromecast oppure a console per giocare come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Verona-Venezia su DAZN è stata affidata a Federico Zanon, con Sergio Floccari nelle vesti di commentatore tecnico.

VERONA-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

DAZN è visibile anche in streaming, sia su pc e notebook che su smartphone e tablet. Nei primi due casi sarà sufficiente accedere al sito ufficiale, mentre per quanto riguarda gli altri due dispositivi basterà scaricare l’applicazione.

Dopo il fischio finale dell’arbitro, sarà possibile rivedere la partita per intero on demand su DAZN e saranno disponibili anche i suoi highlights.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui su GOAL non vi perdere nulla della sfida tra scaligeri e lagunari. La consueta diretta testuale vi racconterà tutte le emozioni del match, dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-VENEZIA

Tudor deve rinunciare a Casale e Gunter, entrambi out per squalifica. Al loro posto Retsos e Sutalo, in un trio difensivo posto davanti a Montipò e completato da Ceccherini. In mediana Hongla insidia Tameze, mentre non dovrebbero esserci molti dubbi sulla presenza di Ilic in mezzo e di Faraoni e Lazovic sugli esterni. In avanti, Barak e Caprari alle spalle di Simeone.

Zanetti ha il principale ballottaggio in avanti, con Okereke in vantaggio su Nani per giocare nel tridente con Aramu e Henry. Attacco sostenuto da una linea di centrocampo con Crnigoj e Haps sulle corsie esterne e sulla coppia Ampadu-Cuisance al centro. Caldara, Svoboda e Ceccaroni, infine, saranno i tre difensori davanti a Romero.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Retsos, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

VENEZIA (3-4-3): Romero; Caldara, Svoboda, Ceccaroni; Crnigoj, Ampadu, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Okereke.