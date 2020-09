Verona-Udinese, le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Lovato

Le formazioni ufficiali di Verona-Udinese: Juric schiera il neo acquisto Barak e fa esordire dall'inizio Lovato, Gotti punta su Lasagna e Okaka.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA-UDINESE

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All. Gotti

con il 3-4-2-1 con cui ha stupito nella scorsa stagione e Di Carmine punta più avanzata. In difesa esordio da titolare per il giovane Lovato, che contro la aveva già sostituito Empereur a gara in corso. In campo anche il neo acquisto Barak.

3-5-2 per l' , che dunque non cambia rispetto allo scorso anno. I friulani, all'esordio, puntano su Arslan e Coulibaly in mezzo al campo e sulla coppia Okaka-Lasagna davanti.