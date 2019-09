Verona-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona sfida l'Udinese nel Derby del Triveneto della 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ivan Juric sfida l' di Igor Tudor nel Derby del Triveneto, primo anticipo della 5ª giornata infrasettimanale di . Gli scaligeri sono tredicesimi in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, mentre i friulani si trovano al 16° posto con 3 punti e un cammino con una vittoria e 3 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 15 confronti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa dei gialloblù, i veneti conducono con 7 vittorie, 6 pareggi e 2 successi bianconeri. Se il Verona arriva dalla sconfitta esterna con la al termine di una bella prestazione, l'Udinese è in difficoltà ed è reduce da 3 k.o consecutivi.

Con 2 goal segnati in 56 conclusioni totali tentate, l'Udinese è la squadra di Serie A con la più bassa percentuale realizzativa, appena il 3,6%. Fra i gialloblù il portoghese Miguel Veloso è il miglior realizzatore con 2 goal all'attivo, mentre le uniche 2 reti dei bianconeri portano la firma di Rodrigo Becão e Lasagna.

Proprio la punta ex ha segnato 2 goal e fornito un assist nelle ultime 3 sfide di Serie A contro il Verona, mentre l'esterno gialloblù Davide Faraoni, ex del confronto, ha segnato la sua ultima rete in Serie A proprio all'Udinese con la maglia del nell'aprile del 2018. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Udinese

Verona-Udinese Data: 24 settembre 2019

24 settembre 2019 Orario: 19.00

19.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO VERONA-UDINESE

L'anticipo Verona-Udinese si disputerà la sera di martedì 24 settembre 2019 alle ore 19.00 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il confronto, che sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della Sezione di , sarà il 31° Derby del Triveneto in Serie A fra le due formazioni.

Verona-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, con il supporto del commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire il Derby del Triveneto Verona-Udinese in diretta attraverso Sky Go sul proprio personal computer e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Per tutti c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Juric ritrova davanti Stepinski dopo il turno di squalifica: il polacco dovrebbe riprendere il suo posto da titolare a discapito di Di Carmine, che tornerà a sedersi in panchina. Dietro l'ex sulla trequarti dovrebbero agire Zaccagni e Verre, favoriti su Tutino e Pessina. In mediana ci sarà sempre il portoghese Miguel Veloso, con al suo fianco Amrabat. Sulle fasce agiranno Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. Davanti al portiere Silvestri, ci sarà un cambio forzato in difesa: out Kumbulla per squalifica, al suo posto avrà una chance Dawidowicz accanto a Rrahmani e Gunter.

Nonostante i risultati negativi, Tudor non opererà grossi cambiamenti alla formazione scesa in campo nelle ultime giornate. Fra i pali l'argentino Musso, davanti a lui nella linea a tre ritroverà il posto da titolare Troost-Ekong, che ha superato i problemi fisici. Con lui Rodrigo Becão (in ballottaggio con De Maio) e Samir. Possibili novità a centrocampo, con il ritorno fra i titolari di Mandragora e il ballottaggio fra Barak e Fofana: Walace verso la panchina. Stryger-Larsen e Sema saranno probabilmente ancora i due esterni, mentre in attacco Nestorovski potrebbe spuntarla su Okaka e Pussetto come partner di Lasagna. Ancora out per squalifica De Paul.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Nestorovski, Lasagna.