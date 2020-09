Verona-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona sfida l'Udinese nel Derby del Triveneto della 2ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 27 settembre 2020

27 settembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Verona di Ivan Juric sfida in casa l'Udinese di Luca Gotti nel Derby del Triveneto della 2ª giornata di . Gli scaligeri, nonostante lo 0-0 sul campo maturato nel primo impegno stagionale contro la , hanno ottenuto i 3 punti a tavolino per irregolarità nella distinta giallorossa, in attesa dell'esito del ricorso del club capitolino. I friulani non sono invece scesi in campo e recupereranno il 30 settembre la sfida con il neopromosso Spezia.

Segui Verona-Udinese in diretta streaming su DAZN

Nei 16 precedenti nel massimo campionato disputati in casa dei gialloblù, il bilancio è di 7 successi per questi ultimi, 7 pareggi e 2 affermazioni bianconere. L'ultima vittoria al Bentegodi del Verona contro l'Udinese risale tuttavia a 18 anni fa: in quell'occasione la partita terminò con un 1-0 in favore della squadra guidata da Alberto Malesani, con goal vittoria realizzato da Mario Frick.

Altre squadre

Da quel momento il Derby del Triveneto fra le due squadre si è disputato per altre 5 volte in Serie A, con un parziale favorevole all'Udinese di 2 vittorie e 3 pareggi.

Nella scorsa stagione, la formazione friulana è stata l'unica del massimo campionato a non ricevere nessun calcio di rigore a favore nei 5 maggiori campionati europei, nonché la prima in Serie A dal 2005/06, ma anche quella che ha collezionato più 'clean sheet' assieme all' , ben 14.

Fra gli attaccanti occhi puntati su Kevin Lasagna: la punta dell'Udinese nella sua carriera unicamente nella sfida con il Verona del dicembre 2017 ha sia fornito un assist, sia segnato un goal. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-UDINESE

Verona-Udinese si giocherà il pomeriggio di domenica 27 settembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo, è previsto alle ore 15.00. Sarà il 33° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il Derby del Triveneto, Verona-Udinese, sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Verona-Udinese sarà visibile per i clienti DAZN in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su pc e notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale della partita, inoltre, gli highlights della stessa e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori potranno seguire il Derby del Triveneto Verona-Udinese anche in diretta testuale su Goal. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Juric non avrà a disposizione Empereur, Magnani, Danzi e Lazovic, oltre al nuovo acquisto Benassi, tutti ai box per infortunio. Nel classico 3-4-2-1 del tecnico croato, Di Carmine sarà il riferimento offensivo, con Barak e Zaccagni che potrebbero disimpegnarsi alle sue spalle sulla trequarti. A centrocampo le due fasce saranno presidiate da Faraoni e Dimarco, con l'ex atalantino Tameze e Miguel Veloso interni di centrocampo. In difesa, Cetin, Gunter e Lovato dovrebbero comporre la linea a tre davanti al portiere Silvestri.

Gotti schiererà i friulani con il 3-5-2. In attacco Okaka e Lasagna formeranno il tandem d'attacco. In mediana Walace agirà da playmaker, mentre De Paul e Arslan ricopriranno il ruolo di mezzali. A destra, infortunato Stryger Larsen, giocherà Ter Avest, a sinistra ci sarà Ouwejan. Con l'argentino Musso punto fermo fra i pali, in difesa il brasiliano Rodrigo Becão potrebbe completare la difesa a tre con De Maio (in vantaggio su Nuytinck) e Samir.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Arslan, Ouwejan; Okaka, Lasagna.